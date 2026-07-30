UBS-Chef Ermotti: Umzug in die USA "nie ins Spiel gebracht"

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠30. Jul (Reuters) - Nach den Worten des UBS-Chefs Sergio Ermotti hat die Schweizer Großbank nie einen Umzug in ‌die USA ins Spiel gebracht. Auf die Frage in einem am ⁠Donnerstag ⁠veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal "Schweiz heute", ob die Möglichkeit eines Wegzugs in die USA endgültig vom Tisch sei, antwortete Ermotti: "Dieses ‌Szenario haben wir nie ‌ins Spiel gebracht."

Im vergangenen September hatte die Zeitung "New York Post" berichtet, ⁠dass die Bank als Reaktion auf ‌geplante neue Kapitalanforderungen ⁠der Regierung in Bern einen Umzug erwogen habe. Führende Manager der UBS hätten sich mit ‌Vertretern der ⁠US-Regierung von Präsident Donald ⁠Trump getroffen, um einen Strategiewechsel vorzubereiten, sagten damals mit dem Vorgang vertraute Personen.

(Bericht von John Revill und Marleen Käsebier, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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