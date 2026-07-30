Uefa droht im Streit über Fifa-Investorenpläne mit WM-Boykott

30. ⁠Jul (Reuters) - Der europäische Fußballverband Uefa droht im Streit über die Investorenpläne des Weltfußballverbands Fifa mit ‌einem WM-Boykott. Die Uefa teilte am Donnerstag mit, dass ihre Mitgliedsverbände ⁠sich ⁠für einen Boykott der Weltmeisterschaft und anderer Fifa-Wettbewerbe ausgesprochen haben, sollte die Fifa ihre Investorenpläne durchsetzen. Ein entsprechender Beschluss ‌sei einstimmig auf einer ‌virtuellen Sitzung gefasst worden. Solange diese Vorschläge bestehen blieben, würden ⁠keine Uefa-Nationalmannschaften an Fifa-Wettbewerben teilnehmen, ‌hieß es. Die ⁠Uefa protestiert mit ihrem Beschluss gegen Pläne der Fifa, Anteile an einer Tochtergesellschaft an ‌externe Investoren ⁠zu verkaufen. Diese ⁠Gesellschaft soll künftig die Turniere des Weltverbands organisieren, auch die Weltmeisterschaft.

(Bericht von Chiranjit Ojha , geschrieben von Christian GötzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)