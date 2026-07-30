Uefa droht im Streit über Fifa-Investorenpläne mit WM-Boykott
30. Jul (Reuters) - Der europäische Fußballverband Uefa droht im Streit über die Investorenpläne des Weltfußballverbands Fifa mit einem WM-Boykott. Die Uefa teilte am Donnerstag mit, dass ihre Mitgliedsverbände sich für einen Boykott der Weltmeisterschaft und anderer Fifa-Wettbewerbe ausgesprochen haben, sollte die Fifa ihre Investorenpläne durchsetzen. Ein entsprechender Beschluss sei einstimmig auf einer virtuellen Sitzung gefasst worden. Solange diese Vorschläge bestehen blieben, würden keine Uefa-Nationalmannschaften an Fifa-Wettbewerben teilnehmen, hieß es. Die Uefa protestiert mit ihrem Beschluss gegen Pläne der Fifa, Anteile an einer Tochtergesellschaft an externe Investoren zu verkaufen. Diese Gesellschaft soll künftig die Turniere des Weltverbands organisieren, auch die Weltmeisterschaft.
(Bericht von Chiranjit Ojha , geschrieben von Christian GötzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)