Uefa droht im Streit über Fifa-Investorenpläne mit WM-Boykott

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

30. ⁠Jul (Reuters) - Der europäische Fußballverband Uefa droht im Streit über die Investorenpläne des Weltfußballverbands Fifa mit ‌einem WM-Boykott. Die Uefa teilte am Donnerstag mit, dass ihre Mitgliedsverbände ⁠sich ⁠für einen Boykott der Weltmeisterschaft und anderer Fifa-Wettbewerbe ausgesprochen haben, sollte die Fifa ihre Investorenpläne durchsetzen. Ein entsprechender Beschluss ‌sei einstimmig auf einer ‌virtuellen Sitzung gefasst worden. Solange diese Vorschläge bestehen blieben, würden ⁠keine Uefa-Nationalmannschaften an Fifa-Wettbewerben teilnehmen, ‌hieß es. Die ⁠Uefa protestiert mit ihrem Beschluss gegen Pläne der Fifa, Anteile an einer Tochtergesellschaft an ‌externe Investoren ⁠zu verkaufen. Diese ⁠Gesellschaft soll künftig die Turniere des Weltverbands organisieren, auch die Weltmeisterschaft.

(Bericht von Chiranjit Ojha , geschrieben von Christian GötzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendheute, 12:35 Uhr · onvista
Jemand programmiert an einem Computer
Märkte heute
Adidas enttäuscht, Meta investiert, Microsoft beschleunigtheute, 10:59 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Vorbörse 30.07.2026
Dax startet leicht schwächer nach US-Zinsentscheidheute, 06:04 Uhr · onvista
Dax startet leicht schwächer nach US-Zinsentscheid
Dax Tagesrückblick 30.07.2026
Leitindex legt zu – Adidas enttäuschtheute, 15:52 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen