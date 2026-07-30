US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag belastet durch gestiegene Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 108,59 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,65 Prozent.

Die Kurse knüpften so an ihre Vortagsverluste an. Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins am Mittwoch wie erwartet ein weiteres Mal unverändert gelassen. Allerdings fiel die Entscheidung nicht einstimmig, was Marktbeobachter hervorhoben. "Drei Gegenstimmen zeigen, dass eine Zinserhöhung innerhalb der Fed offensichtlich kontrovers diskutiert wurde", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Damit bleibe eine Zinserhöhung im September im Bereich des Möglichen. Notenbankchef Kevin Warsh gab keine klaren Signale für das künftige Vorgehen.

In den USA ist das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Vor allem gesunkene Staatsausgaben und gestiegene Importe belasteten das Wachstum. "Daraus ist jedoch nicht der Schluss auf eine Wachstumsabkühlung zu ziehen", kommentierte auch Dirk Chlench, Volkswirt bei der LBBW. Die unterliegende Konjunkturdynamik sei robust. "Somit steht die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten einer etwaigen Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank nicht entgegen. Ob eine Leitzinsanhebung angesichts bislang ausbleibender Zweitrundeneffekte bei der Inflation nötig ist, steht dabei auf einem anderen Blatt." An diesem Mittwoch hatte die US-Notenbank den Leitzins erneut nicht verändert./jsl/he