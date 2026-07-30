Washington, ⁠30. Jul (Reuters) - Der Iran-Krieg hat das Wachstum der US-Wirtschaft im Frühjahr gebremst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal aufs Jahr hochgerechnet ‌um 1,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von ⁠der ⁠Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit 2,1 Prozent Wachstum gerechnet. Zu Jahresbeginn war beim BIP noch ein Zuwachs von 2,1 Prozent herausgesprungen.

Die US-Konjunktur hat sich ‌der US-Notenbank zufolge in jüngster ‌Zeit weiter gut gehalten und sogar leicht belebt. Zudem sei die Beschäftigung gestiegen und ⁠die Inflation habe sich möglicherweise abgeschwächt, hieß ‌es in dem Mitte ⁠des Monats erschienenen Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Die befragten Unternehmen rechneten in den kommenden Monaten mehrheitlich mit ‌einem weiteren Wirtschaftswachstum. ⁠Allerdings gebe es eine ⁠größere Unsicherheit mit Blick auf die Treibstoffkosten. Im Zuge des Ende Februar ausgebrochenen Iran-Krieges haben sich die Energiekosten für Firmen und Verbraucher stark erhöht.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Klaus LauerBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)