Verbund leidet unter historischer Dürre - Gewinn sinkt

Wien, 30. ⁠Jul (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern Verbund hat im ersten Halbjahr wegen extremer Trockenheit und gesunkener Großhandelspreise einen Gewinnrückgang erlitten und seine Jahresprognose gesenkt. Das operative Ergebnis (Ebitda) fiel um rund ein Viertel auf 1,06 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis ‌schrumpfte um 31,4 Prozent auf 537,8 Millionen Euro.

"Das Jahr 2026 ist tatsächlich mittlerweile das trockenste Jahr, seit wir hydrologische Aufzeichnungen machen", sagte Vorstandschef Michael Strugl. Dem Konzern fehle ⁠ein Drittel ⁠der üblichen Wassermenge. Für das Gesamtjahr peilt das Management nun ein Ebitda zwischen 2,1 und 2,4 Milliarden Euro an, nachdem das obere Ende der Spanne zuvor bei 2,5 Milliarden gelegen hatte. Das bereinigte Konzernergebnis soll 1,0 bis 1,15 Milliarden Euro erreichen, nach zuvor in Aussicht gestellten bis zu 1,2 Milliarden.

Der Verbund ist Österreichs größter Stromkonzern und ‌zählt zu den führenden Erzeugern von Strom aus Wasserkraft ‌in Europa. Je weniger Wasser durch die Turbinen fließt, desto niedriger ist die Profitabilität der Kraftwerke. Die geringere Erzeugung habe den Konzern im ersten Halbjahr rund 370 Millionen Euro gekostet, erklärte der ⁠scheidende Finanzchef Peter Kollmann, der nach 13 Jahren bei Verbund zur Bank of America ‌wechselt.

Zudem fiel der durchschnittlich erzielte Absatzpreis deutlich von ⁠117,20 Euro im Vorjahreszeitraum auf 86,20 Euro pro Megawattstunde. Im Vorjahr hatte der Konzern noch von lukrativen Vorab-Verkäufen profitiert. Für das kommende Jahr rechnet Kollmann jedoch wieder mit steigenden Erlösen. Wegen des Iran-Konflikts seien die Gaspreise stark gestiegen, ‌was sich zeitverzögert auch auf die Strompreise ⁠2027 auswirken werde. Hier gehe Verbund von ⁠einem Preis von 105 Euro aus.

Um die wetterbedingten Schwankungen bei der Wasserkraft auszugleichen, setzt das mehrheitlich im Staatsbesitz stehende Unternehmen auf einen Mix aus verschiedenen Energiequellen. Die Versorgungssicherheit in Österreich sei aktuell gewährleistet, betonte Strugl. In der Mittagszeit helfe die Photovoltaik, an den Tagesrändern sprängen Pumpspeicherkraftwerke ein, und in den Nachtstunden werde Strom importiert. Um das System widerstandsfähiger zu machen, plant Verbund in den kommenden drei Jahren ein Rekordinvestitionspaket von 6,8 Milliarden Euro, das vor allem in den Netzausbau sowie in erneuerbare ⁠Energien fließen soll.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich und Danny Callaghan, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)