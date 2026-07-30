Wacker Chemie hebt Gewinnprognose an - Sparkurs greift

München, 30. ⁠Jul (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie blickt nach einem deutlichen Ergebnisanstieg im zweiten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr. Der Betriebsgewinn (Ebitda) soll 2026 nun zwischen 625 und 750 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte Wacker 550 bis 700 Millionen ‌Euro in Aussicht gestellt. Grund für die Anhebung seien Einsparungen durch das laufende Effizienzprogramm sowie ein positiver Sondereffekt bei den Pensionsrückstellungen.

Beim Umsatz rechnet der Konzern dagegen nur ⁠noch mit ⁠einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, nachdem zuvor ein Plus im hohen einstelligen Bereich erwartet worden war. Wacker begründete die Anpassung damit, dass Rohstoff- und Energiepreise absehbar nicht so stark steigen würden wie bisher erwartet. Damit werde das Unternehmen auch seine Verkaufspreise voraussichtlich weniger stark anheben als bisher angepeilt. Die gewaltsamen Konflikte im Nahen ‌Osten hatten Beschaffungskosten in die Höhe getrieben. Diese Mehrkosten ‌gibt Wacker an seine Kunden weiter.

Im abgelaufenen Quartal steigerte Wacker den Umsatz um sieben Prozent auf 1,52 Milliarden Euro. Das Ebitda kletterte um 85 Prozent auf 211 Millionen Euro. Darin ⁠enthalten ist ein nicht-operativer Ertrag von knapp 37 Millionen Euro, der aus einer Anpassung ‌der Pensionsrückstellungen infolge einer Änderung der betrieblichen ⁠Altersversorgung resultierte. Ohne diesen Effekt lag das Ergebnis nach Unternehmensangaben im Rahmen der Analystenerwartungen.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 350 Millionen Euro. Hier profitierte Wacker auch von einem im Mai mitgeteilten Verkauf von Anteilen am Chip-Zulieferer ‌Siltronic, der rund 243 Millionen Euro zum ⁠Ergebnis beisteuerte. Durch den Mittelzufluss aus ⁠der Transaktion dürften die Nettofinanzschulden im Gesamtjahr auf 500 Millionen Euro sinken.

Trotz des Gewinnwachstums warnte Konzernchef Christian Hartel vor Gegenwind. "Auf der Nachfrageseite sehen wir aktuell keine Trendwende", sagte der Manager. Die Nachfrage aus wichtigen Abnehmerbranchen wie der Automobil- oder Bauindustrie sei weiter schwach. In vielen Märkten bestünden massive Überkapazitäten. Wacker steuert mit einem im vergangenen Oktober aufgelegten Sparprogramm gegen, das jährliche Einsparungen von mehr als 300 Millionen Euro bringen soll. Im Zuge dessen sollen rund 1500 Stellen abgebaut werden, ⁠der Großteil davon in Deutschland.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)