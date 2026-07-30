Wildberger pocht auf europäische KI-Lösungen - "Abstand wird größer"

Berlin, 30. Jul (Reuters) - ⁠Digitalminister Karsten Wildberger bläst angesichts der schnellen Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) in den USA und China zur schnellen Aufholjagd. "Der Gap wird größer und deshalb wird es auch immer schwieriger", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in einem Reuters-TV-Interview. Ziel müsse es erst einmal sein, ein KI-Modell zu entwickeln, das bei der Leistungsfähigkeit an die Top-Modelle der führenden Anbieter heranreiche, die sogenannten "Frontier-Modelle". "Es ist fünf vor zwölf", warnte Wildberger und zeigte sich besorgt ‌darüber, dass sich in den USA erstmals ein KI-Modell selbständig gemacht und eine andere Firmen gehackt hat. "Diesen Vorfall ... müssen wir alle sehr, sehr ernst nehmen."

Zugleich riet der Digitalminister davon ab, sich auf chinesische KI-Modelle mit Open Source zu verlassen. Diese könne man ⁠aus Sicherheitsgründen zwar in ⁠vom Internet abgekapselten Systemen verwenden, damit keine Daten abfließen. Er mahnte aber: "Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass ... die Offenheit des chinesischen Systems in dieser Form bestehen bleibt. Es kann auch passieren, dass übermorgen oder morgen die Modelle geschlossen sind", warnte er in Anspielung auf die Konkurrenz zwischen China und den USA. Nutzer müssten solche Szenarien mitbedenken.

Wildberger reagierte besorgt auf den Ausbruch eines KI-Modells von OpenAI aus einer kontrollierten und isolierten Umgebung bei einem Test zur Erkennung von IT-Sicherheitslücken. "Das Gute an diesem Vorfall ist zumindest, dass eine sehr ‌lebhafte Debatte in Gang kommt, auch international, wie man dem Einhalt gebieten kann ‌und wie man hier auch Sicherheitsstandards so verbindlich macht, dass das eben nicht mehr passiert", sagte der Digitalminister. Dies sei dringend nötig, weil sich die Entwicklungszyklen immer stärker verkürzten und sich auf Künstlicher Intelligenz basierende Systeme zunehmend selbst weiterentwickelten. Dies stelle alle Staaten vor neue Probleme, auch bei ⁠der Cybersicherheit. "Da müssen wir unglaublich schnell gegensteuern."

"Die Maschine verbessert sich aus sich selbst heraus, das heißt, ich brauche den Menschen in vielen ‌Bereichen gar nicht mehr", sagte Wildberger. Dies führe am Ende zu einer ⁠Leistungsfähigkeit und einem "Kipppunkt", an dem die Maschine in vielen Bereichen den Menschen überlegen sei. Vielleicht werde irgendwann die sogenannte AGI erreicht, also eine sogenannte Allgemeine Künstliche Intelligenz, die jede intellektuelle Aufgabe auf dem Niveau eines Menschen verstehen, lernen und ausführen kann.

Auf die Frage, ob die US-Firmen Deutschland die modernsten KI-Modelle zur Verfügung stellten, um Schwachstellen in den eigenen ‌Programmen zu entdecken, sagte Wildberger, dass man dies nie wisse. "Es ist ⁠immer davon auszugehen, dass es Modelle gibt, die noch gar ⁠nicht ... kommerziell zugänglich sind." Umso wichtiger sei es, dass die Europäer eigene Fähigkeiten und eine Eigenständigkeit entwickelten, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können.

Wildberger äußerte sich aber optimistisch, dass dies auch gelingen könne. So sei die Entwicklung des KI-Modells Soofi S "ein Sprung" in Leistungsfähigkeit und Größe. Soofi S wurde von der Fraunhofer-Gesellschaft, der TU Darmstadt, zwei weiteren Universitäten und zwei Start-ups auf einer KI-Factory der Deutschen Telekom entwickelt - "in extrem schneller Zeit", sagte Wildberger. Das Konsortium will damit den ersten Baustein einer offenen europäischen KI-Modellfamilie gebaut haben. "Wenn wir mehr Rechenleistung dahinterlegen und auch Konsortien befähigen, bin ... ich mir absolut sicher, dass es uns auch gelingen kann, in die Nähe der Frontiers zu kommen", sagte Wildberger.

Nötig sei dazu aber der schnelle Ausbau der Rechnerkapazitäten. Wildberger forderte Firmen auf, ⁠in Rechenzentren zu investieren und betonte, dass dort "gutes Geld" zu verdienen sei. "Warum investieren nicht noch mehr europäische Unternehmen in dieses Feld?", fragte er.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)