Wirtschaft im Euroraum wächst im Frühjahr mit 0,4 Prozent stärker als gedacht

Berlin, 30. ⁠Jul (Reuters) - Die Wirtschaft der Euro-Zone ist trotz der Folgen des Iran-Krieges im Frühjahr wieder gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im zweiten Quartal um 0,4 Prozent zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag auf Basis vorläufiger Daten ‌mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit plus 0,2 Prozent gerechnet. Zu Jahresbeginn hatte das BIP stagniert. Die deutsche ⁠Wirtschaft hielt ⁠sich im Frühjahr in der Wachstumsspur. Das BIP legte um 0,2 Prozent zu. Im gleichen Tempo wuchs die Wirtschaft in Frankreich und auch in Italien. Spanien schaffte sogar ein kräftiges Plus beim BIP von 0,7 Prozent.

Das Geschäftsklima in der Euro-Zone hat sich unterdessen zu ‌Beginn der zweiten Jahreshälfte aufgehellt. Das Barometer legte ‌im Juli um 1,5 auf 96,9 Punkte zu, wie aus den Daten der EU-Kommission hervorgeht. Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 96,0 Zähler gerechnet. ⁠Auch mit dem Verbrauchervertrauen ging es weiter bergauf: Dieses Barometer stieg laut ‌finalen Daten für Juli um 1,7 ⁠Punkte auf minus 15,9 Zähler, bleibt aber dennoch relativ niedrig. Ein Grund für die maue Stimmung der Konsumenten dürfte der vom Iran-Krieg befeuerte Preisauftrieb im Euroraum sein. Insbesondere Energie verteuerte ‌sich stark, was Unternehmen und ⁠Verbraucher gleichermaßen zu spüren bekommen.

MAUE AUSSICHTEN

Laut ⁠der Europäischen Zentralbank sind die Konjunkturaussichten vor diesem Hintergrund eher mau: Indikatoren deuten demnach darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum auf kurze Sicht aufgrund des Energieschocks und der damit verbundenen Unsicherheit verhalten bleiben wird. Die EZB hatte den Leitzins zuletzt konstant gehalten. Angesichts der anhaltenden Inflationsgefahr wird an den Finanzmärkten damit gerechnet, dass die Zentralbank nach der Zinserhöhung vom Juni nachlegen wird - womöglich bereits im September.

(Bericht ⁠von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)