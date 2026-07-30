Workday - Die Kurve bekommen

Von ihrem Hoch bei über 300 USD hat sich die Workday-Aktie in den letzten beiden Jahren nahezu gedrittelt. Dabei hat der Titel aber die extrem solide Haltezone bei rund 110 USD bestätigt. Auf Basis dieser Bastion, die seit 2014 in der Vergangenheit immer wieder eine wichtige Rolle gespielt hat, vollzieht das Papier aktuell gerade eine Stabilisierung. Dabei helfen könnte der MACD. Der Trendfolger hat auf Wochenbasis nicht nur ein neues Einstiegssignal generiert, sondern konnte auch den Abwärtstrend seit 2024 im Verlauf des Indikators zu den Akten legen. Für den endgültigen Befreiungsschlag sorgt jetzt allerdings der Spurt über das jüngste Erholungshoch bei 158,64 USD. Zusammen mit einem Fibonacci-Level (157,78 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 158,54 USD) entsteht auf diesem Level der entscheidende Taktgeber (siehe Chart). Schließlich schlägt dank des erfolgreichen Befreiungsschlags die laufende Stabilisierung in eine Bodenbildung mit einem Erholungspotenzial von knapp 50 USD um. Die Tiefs bei 200/205 USD der Jahre 2023, 2024 und 2025 rücken im Erfolgsfall also wieder auf die Agenda.

Workday (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Workday

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.