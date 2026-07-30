ZF Friedrichshafen steigert dank Sparkurs Gewinnspanne

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Frankfurt, 30. ⁠Jul (Reuters) - Die Sanierung des kriselnden Autozulieferers ZF Friedrichshafen kommt voran. Der Technologiekonzern steigerte bei sinkendem Umsatz die bereinigte operative Marge im ersten Halbjahr auf fünf Prozent von 4,3 Prozent im Vorjahreszeitraum, wie ‌das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg um 13 Prozent auf 964 Millionen Euro. Der Umsatz sank nominell ⁠um zwei ⁠Prozent auf 19,3 Milliarden Euro, wuchs organisch jedoch um 0,5 Prozent. "Kostendisziplin sowie die Konzentration auf eine verbesserte operative Performance und wertschöpfende Produkte beginnen zu wirken", erklärte Vorstandschef Mathias Miedreich.

Der Sparkurs spiegelt sich zudem im Personalabbau und geringeren Investitionen wider. Zum ‌30. Juni beschäftigte ZF weltweit 149.675 Mitarbeiter, ‌gut zwei Prozent weniger als Ende 2025. In Deutschland schrumpfte die Belegschaft um mehr als vier Prozent auf 47.068 Beschäftigte. ZF baut ⁠bis 2028 bis zu 14.000 von ehemals mehr als 50.000 Stellen ‌in Deutschland ab. Hauptgrund dafür waren ⁠hohe Investitionen in die Elektromobilität, die sich wegen des langsamen Umstiegs der Kunden nicht auszahlten. Der Druck auf die Zulieferer lässt nach Einschätzung von Experten nicht nach, weil ‌sich der europäische Automarkt nur ⁠langsam erholt und insbesondere die ⁠deutschen Autobauer unter einer Krise in China leiden.

Mit Blick auf das Gesamtjahr verwies ZF-Finanzvorstand Michael Frick auf ein weiterhin volatiles Marktumfeld und ausbleibende Verbesserungen der Standortbedingungen in Deutschland und Europa. Dennoch bekräftigte der Konzern die Prognose eines Umsatzes auf Vorjahresniveau von 38 Milliarden Euro und einer Marge von vier bis fünf Prozent. Unter dem Strich hatte ZF im vergangenen Jahr ⁠zwei Milliarden Euro Verlust gemacht.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendheute, 12:35 Uhr · onvista
Jemand programmiert an einem Computer
Märkte heute
Adidas enttäuscht, Meta investiert, Microsoft beschleunigtheute, 10:59 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 29.07.2026
Leitindex schließt nahezu unverändertgestern, 15:50 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Langfristige Profiteure
KI-Boom verdoppelt Strombedarf: Vier Energie-Aktien im Check28. Juli · onvista
KI-Boom verdoppelt Strombedarf: Vier Energie-Aktien im Check
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen