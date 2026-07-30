ZF Friedrichshafen steigert dank Sparkurs Gewinnspanne

Frankfurt, 30. ⁠Jul (Reuters) - Die Sanierung des kriselnden Autozulieferers ZF Friedrichshafen kommt voran. Der Technologiekonzern steigerte bei sinkendem Umsatz die bereinigte operative Marge im ersten Halbjahr auf fünf Prozent von 4,3 Prozent im Vorjahreszeitraum, wie ‌das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg um 13 Prozent auf 964 Millionen Euro. Der Umsatz sank nominell ⁠um zwei ⁠Prozent auf 19,3 Milliarden Euro, wuchs organisch jedoch um 0,5 Prozent. "Kostendisziplin sowie die Konzentration auf eine verbesserte operative Performance und wertschöpfende Produkte beginnen zu wirken", erklärte Vorstandschef Mathias Miedreich.

Der Sparkurs spiegelt sich zudem im Personalabbau und geringeren Investitionen wider. Zum ‌30. Juni beschäftigte ZF weltweit 149.675 Mitarbeiter, ‌gut zwei Prozent weniger als Ende 2025. In Deutschland schrumpfte die Belegschaft um mehr als vier Prozent auf 47.068 Beschäftigte. ZF baut ⁠bis 2028 bis zu 14.000 von ehemals mehr als 50.000 Stellen ‌in Deutschland ab. Hauptgrund dafür waren ⁠hohe Investitionen in die Elektromobilität, die sich wegen des langsamen Umstiegs der Kunden nicht auszahlten. Der Druck auf die Zulieferer lässt nach Einschätzung von Experten nicht nach, weil ‌sich der europäische Automarkt nur ⁠langsam erholt und insbesondere die ⁠deutschen Autobauer unter einer Krise in China leiden.

Mit Blick auf das Gesamtjahr verwies ZF-Finanzvorstand Michael Frick auf ein weiterhin volatiles Marktumfeld und ausbleibende Verbesserungen der Standortbedingungen in Deutschland und Europa. Dennoch bekräftigte der Konzern die Prognose eines Umsatzes auf Vorjahresniveau von 38 Milliarden Euro und einer Marge von vier bis fünf Prozent. Unter dem Strich hatte ZF im vergangenen Jahr ⁠zwei Milliarden Euro Verlust gemacht.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)