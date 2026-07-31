30-jährige Rendite USA - Höchster Stand seit 20 Jahren

Die 30-jährige Rendite USA sendet aus technischer Sicht ein deutliches Signal: Der jüngste Monatsschluss markiert voraussichtlich den höchsten Stand seit über 20 Jahren. Damit wurden mehrere wichtige Hürden überwunden. Schließlich hatte sich das Zinsbarometer bereits in den Jahren 2023, 2025 und im Frühjahr 2026 mit den Barrieren bei gut 5 % auseinandergesetzt. Dank des neuen Bewegungshochs bei 5,24 % verdichten sich die Hinweise auf eine Fortsetzung des Renditeanstiegs, denn aus charttechnischer Sicht liegt ein aufsteigendes Dreieck vor, also eine Serie höherer Tiefs bei gleichzeitig wiederholt getesteter Widerstandszone (siehe Chart). Dieses Muster wird häufig als „bullische“ Trendfortsetzungsformation interpretiert. Das Muster spricht also für einen anhaltenden Aufwärtsdruck – und zwar solange, wie die Rendite oberhalb der Ausbruchsmarke von 5 % notiert. Rein rechnerisch ergibt sich aus dem aufsteigenden Dreieck ein Kursziel von gut 6,5 %. Diverse alte Hoch- und Tiefpunkte bei 5,90 % definieren auf dem Weg dorthin ein wichtiges Zwischenziel. Per Saldo sprechen die Charts eher für steigende Renditen – vor allem auch im langfristigen Bereich.

30-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 30-jährige Rendite USA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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