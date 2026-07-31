AKTIE IM FOKUS: Fuchs schwächer nach endgültigen Zahlen - Fabrikbrand

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fuchs SE haben am Freitag nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen und anfangs unklarer Richtung letztlich den Weg nach unten eingeschlagen. Zuletzt verloren sie 1,8 Prozent.

Wie der Schmierstoffhersteller am Freitagvormittag bekanntgab, wurde ein Produktionswerk eines Gemeinschaftsunternehmens von Fuchs in Saudi-Arabien bei einem Brand schwer beschädigt.

Die jüngst erhöhte Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr bestätigte Fuchs am Freitag. Die Analysten von JPMorgan wiesen jedoch darauf hin, dass Fuchs noch keine Details bekanntgegeben habe zur Geschäftsentwicklung im frühen dritten Quartal oder zur gegenwärtigen Auftragslage./ajx/mis

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