AKTIE IM FOKUS: Puma nach Quartalszahlen sehr schwach

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma haben am Freitag auf Zahlen für das zweite Quartal negativ reagiert. Zuletzt verloren sie am MDax -Ende gut 6 Prozent. Sie stehen damit unter der 21- und der 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend. Puma verlor weiter an Umsatz und bleibt in den roten Zahlen.

Von JPMorgan hieß es, die Resultate seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Sie zeigten, dass der Sportartikelhersteller in einem Übergangsjahr auf dem richtigen Weg sei. Es könnte den Markt aber etwas enttäuschen, dass Puma zum gegenwärtigen Zeitpunkt sich keine höheren Ziele gesetzt habe./ajx/jha/

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