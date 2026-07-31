Deutsche Tech-Aktien legen nach US-Vorgaben kräftig z

Beflügelt von sehr hohen Kursgewinnen im US-amerikanischen und asiatischen Technologiesektor haben die deutschen Tech-Werte am Freitag Fahrt aufgenommen. Vor allem Halbleitertitel und Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) beschleunigten ihre Erholung vom Vortag. Auch europaweit gehörten Papiere aus der Branche zu den größten Gewinnern.

So stiegen die Anteilsscheine von Infineon mit einem Plus von 5,2 Prozent an die Spitze des Dax , gefolgt von Siemens Energy mit einem Anstieg von 2,6 Prozent.

Im MDax gehörten Aixtron , Siltronic und Suss Microtec mit Kursaufschlägen zwischen 5,1 und 7,2 Prozent zu den Top-Werten. Aixtron und Siltronic hatten am Vortag bereits ihre Resultate des zweiten Quartals vorgelegt und überzeugt.

Siltronic stufte Deutsche Bank Research nun von "Hold" auf "Buy" hoch, bei einem von 72 auf 100 Euro angehoben Kursziel. Trotz des anhaltenden Nachfragerückgangs in den Mainstream-Kategorien der Wafer-Industrie gehe er davon aus, dass die Nachfragewelle durch agentische Künstliche Intelligenz die 300-mm-Wafer-Branche nun in eine Engpasssituation treiben wird, schrieb Robert Sanders. Damit liege die Verhandlungsmacht wieder fest in den Händen der Waferhersteller.

Im SDax standen LPKF mit plus 4,2 Prozent ganz oben. Die Aktien von PVA Tepla legten um 2,8 Prozent zu.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf starke Vorgaben aus den USA, wo auch Aktien mit KI-Bezug am Donnerstag deutlich gestiegen waren. Als Grund wurden vor allem die Quartalszahlen von Microsoft genannt und als gutes Omen für die Nachfrage in den Bereichen KI und Cloud gewertet. In Asien setzte sich die Tech-Rally am Freitag fort, wobei die südkoreanische Börse mit fast 18 Prozent Plus herausragte. Aber auch in Japan und Taiwan ging es deutlich nach oben.

"Es verdichten sich Hinweise darauf, dass ein großer Teil der Kursverluste an der südkoreanischen Börse auf die Auflösung gehebelter Positionen von Privatanlegern und spekulativen Hedgefonds zurückzuführen ist", erklärte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank die vorangegangene Korrektur, auf die nun eine starke Gegenbewegung erfolgt sei.

Ob der Markt mittlerweile bereinigt und damit in der Lage sei, einen neuen Boden auszubilden, müsse sich erst noch zeigen. "Die Hoffnung wächst aber, dass KI-Aktien nun genügend Risiko eingepreist haben könnten, um langsam in eine Phase der Bodenbildung über die kommenden Wochen überzugehen", so Stanzl.

Marktbeobachter Stephen Innes sprach vom großen Technologie-Neustart. Investoren hätten wochenlang ihr Engagement reduziert, Portfolios abgesichert und das Thema Künstliche Intelligenz neu bewertet. Zwar sei die KI-Debatte damit noch nicht beendet, aber die Ausgangslage des Marktes habe sich verändert, schrieb der Experte.