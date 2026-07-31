Ausblick: Erneute Gewinne erwartet - Amazon und Apple im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zu Wochenschluss erneut Kursaufschläge ab. Im Fokus stehen vor allem die Technologieriesen Amazon und Apple nach der Vorlage von Quartalszahlen.

Vor dem Wochenende richten sich die Blicke aber auch auf die Entwicklungen im Nahost-Konflikt, auch wenn dieser die Börsen zuletzt weniger bewegte. So griff der Iran nach eigenen Angaben in der Nacht US-Militärstützpunkte in der Region mit Drohnen. Der Ölpreis stieg zuletzt aber nur leicht.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein Plus von 0,6 Prozent auf 52.503 Punkte. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 1,0 Prozent im Plus bei 28.381 Zählern.

Unter den Einzelwerten dürften vor allem Amazon und Apple im Blick der Börsianer stehen. Die beiden Werte aus der Reihe der "Magnificent Seven" hatten am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt.

Amazon profitierte im Quartal weiter vom KI-Boom vor allem über die Cloud-Sparte AWS. Der Handels- und Technologiekonzern steigerte den Umsatz und Gewinn deutlich. Wegen gestiegener Speicherchip-Preise steckt Konzernchef Andy Jassy mit 220 Milliarden Dollar nun noch 20 Milliarden Dollar mehr in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur, bei Anlegern überwogen aber die starken AWS-Geschäfte. Der Aktienkurs sprang im vorbörslichen Handel zuletzt um mehr als 10 Prozent hoch.

Apple machen indessen vor dem erwarteten Start der nächsten iPhone-Generation Engpässen bei wichtigen Bauteilen zu schaffen. Das Problem seien aktuell vor allem knappe Produktionskapazitäten bei kombinierten Chipsystemen, die das Herzstück von Apple-Geräten wie iPhones und Mac-Computern sind, so Konzernchef Tim Cook. Bei den Anlegern kam das nicht gut an. Für die Papiere ging es um 7,7 Prozent nach unten.

Zahlen für das zweite Quartal legten auch die beiden Öl-Konzerne ExxonMobile und Chevron vor. Exxon verfehlte dabei die Gewinnerwartungen von Analysten knapp, während Chevron sie übertraf. Die Exxon-Papiere notierten zuletzt 0,6 Prozent leichter, Chevron verzeichneten ein Plus von 1,0 Prozent.

Coinbase verloren 6,1 Prozent, nachdem der Umsatz der Kryptobörse im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt hat.

Für die Papiere von Reddit ging es vor der Startglocke um fast 14 Prozent abwärts. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer in den USA blieb im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Dies überschattete einen starken Ausblick für das dritte Quartal.

Rivian gewannen nach Vorlage von Quartalszahlen 2,8 Prozent. Der Umsatz des Elektroautobauers übertraf im zweiten Quartal die Analystenerwartungen./err/mis