ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für EssilorLuxottica - 'Market-Perform'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 185 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Luca Solca berücksichtige in einer am Freitag vorliegenden Studie die vorgelegten Halbjahreszahlen in seinen Schätzungen - mit dem Effekt, dass er seine Gewinnprognose wegen des besser als erwarteten operativen Ergebnisses anhob./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EssilorLuxottica
Market Ltd.

Das könnte dich auch interessieren

Aktie legt zu
Kosmetikkonzern L'Oreal wächst überraschend kräftiggestern, 09:49 Uhr · dpa-AFX
L'Oréral-Logo auf Glashauswand
Geschäftszahlen enttäuschen
Hermes auf Tief seit Anfang 202329. Juli · dpa-AFX
Hermes auf Tief seit Anfang 2023
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen