ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für EssilorLuxottica - 'Market-Perform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 185 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Luca Solca berücksichtige in einer am Freitag vorliegenden Studie die vorgelegten Halbjahreszahlen in seinen Schätzungen - mit dem Effekt, dass er seine Gewinnprognose wegen des besser als erwarteten operativen Ergebnisses anhob./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC
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