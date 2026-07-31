ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 100 Euro angehoben. Trotz des anhaltenden Nachfragerückgangs in den Mainstream-Kategorien der Wafer-Industrie gehe er davon aus, dass die Nachfragewelle durch agentische Künstliche Intelligenz die 300-mm-Wafer-Branche nun in eine Engpasssituation treiben wird, schrieb Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Damit liege die Verhandlungsmacht wieder fest in den Händen der Waferhersteller./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET

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