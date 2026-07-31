ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Allianz auf 'Hold' - Ziel 325 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Philip Kett verwies am Freitag auf die Mitteilung des Versicherers, wonach dieser von seinem Recht Gebrauch gemacht und den bisherigen Pimco-Mitarbeiterbeteiligungsplan gekündigt sowie die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft hat. Ketts Ansicht nach ist dies eine erfreuliche Überraschung./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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