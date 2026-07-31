ANALYSE-FLASH: RBC belässt Puma SE auf 'Sector Perform' - Ziel 25 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe für das zweite Quartal Geschäftszahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erlöse seien währungsbereinigt zwar um neun Prozent zurückgegangen, die Bruttomarge sei aber besser ausgefallen und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe den Erwartungen entsprochen. Der freie Barmittelfluss habe sich deutlich verbessert, da Puma Lagerbestände abbaue und das Betriebskapital reduziert habe. Der bestätigte Jahresausblick deutet nach Ansicht von Dadhania auf eine bessere Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte hin./rob/err/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:25 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Puma

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen