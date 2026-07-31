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APA ots news: Ludwig/Kriz-Zwittkovits: Wien setzt auf starke Partnerschaft zwischen Stadt und Wirtschaft

Wien (APA-ots) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat die neue  
Präsidentin der 
Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, zu ihrem 
Antrittsbesuch im Wiener Rathaus empfangen. Im Mittelpunkt des 
Gesprächs standen die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit 
zwischen der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien sowie die 
Umsetzung gemeinsamer Zukunftsprojekte für den Wirtschaftsstandort. 

"Wien ist der Wirtschaftsmotor Österreichs. Diese Stärke kommt 
nicht von ungefähr, sondern ist das Ergebnis harter Arbeit unserer 
Unternehmerinnen und Unternehmer, engagierter Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie einer verlässlichen Partnerschaft zwischen der 
Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Wir haben in den 
vergangenen Jahren gemeinsam viel erreicht - von der 
Fachkräftesicherung über die Transformation hin zu einer klimafitten 
Wirtschaft bis zur Stärkung des Handels und unserer Grätzl. Auf 
dieser erfolgreichen Zusammenarbeit wollen wir aufbauen. Ich freue 
mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit Präsidentin Margarete Kriz- 
Zwittkovits fortzusetzen und neue Impulse für einen starken, 
innovativen und lebenswerten Wirtschaftsstandort Wien zu setzen." 

WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits unterstreicht: "Die 
enge Zusammenarbeit von Stadt und Wirtschaftskammer erfolgt zum 
Vorteil der Wiener Wirtschaft und damit des Wirtschaftsstandortes. 
Der Wiener Weg bedeutet, relevante, standortpolitische Fragen offen 
und respektvoll zu diskutieren und das wird auch in Zukunft so sein. 
Ich freue mich auf einen offenen, konstruktiven und 
lösungsorientierten Dialog und eine gute Zusammenarbeit mit der 
Wiener Stadtregierung." 

Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien verbindet eine 
langjährige Partnerschaft, aus der zahlreiche erfolgreiche 
Initiativen hervorgegangen sind. Dazu zählen unter anderem die 
Zukunftsvereinbarung für Wien, der Green Economy Report, das Projekt 
"Zero Emission Transport", das gemeinsame Fachkräftezentrum sowie die 
Unterstützung des Handels durch die gemeinsame Finanzierung der 
Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen. 

Mit der im Juni präsentierten Zukunftsvereinbarung haben Stadt 
und Wirtschaftskammer darüber hinaus neue gemeinsame Schwerpunkte 
gesetzt. Dazu gehören eine nachhaltige Qualifizierungsoffensive, das 
Projekt "Anerkannte Europäische Schule", der Neubau einer HTL mit 
Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sowie weitere 
Initiativen zur Stärkung von Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und 
Fachkräfteentwicklung. 

"Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es 
Verlässlichkeit und starke Partnerschaften. Unser gemeinsames Ziel 
ist klar: Wir schaffen die besten Rahmenbedingungen für Unternehmen, 
sichern Arbeitsplätze und investieren in die Zukunft des 
Wirtschaftsstandortes Wien", so Ludwig und Kriz-Zwittkovits 
abschließend. 

Rückfragehinweis: 
   Rathauskorrespondenz 
   Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in 
   Service für Journalist*innen, Stadtredaktion 
   Telefon: 01 4000-81081 
   E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at 
   Website: https://presse.wien.gv.at 

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