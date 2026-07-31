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APA ots news: OMV erzielt im zweiten Quartal 2026 ein starkes CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,7 Mrd

Wien (APA-ots) - - Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 1.315 Mio;  
Cashflow 
exkl. Net-Working-Capital-Positionen von EUR 1.158 Mio 

- Starke Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 19 % 

- Ergebnis im Geschäftsbereich Energy beeinflusst durch deutlich 
höheren Beitrag im Bereich Exploration & Production 

- Ergebnis im Geschäftsbereich Fuels einerseits positiv beeinflusst 
durch höhere Auslastung der Raffinerien, andererseits beeinträchtigt 
durch temporäre regulatorische Maßnahmen 

- Chemicals mit deutlichem Zuwachs im Ergebnis, insbesondere aufgrund 
erheblicher Preisanstiege bei Olefinen und Polyolefinen, sowie einem 
starken Beitrag von Borouge International 

- Operative Stärke kompensiert die Auswirkungen geopolitischer 
Spannungen im Nahen Osten 

OMV hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt 
gegeben.[1] Das Unternehmen erzielte ein CCS Operatives Ergebnis vor 
Sondereffekten von EUR 1.706 Millionen und einen den Aktionären des 
Mutterunternehmens zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor 
Sondereffekten von EUR 929 Millionen. Die Umsatzerlöse aus 
fortgeführten Geschäften beliefen sich auf EUR 8.059 Millionen. Der 
Cashflow aus der Betriebstätigkeit lag bei EUR 1.315 Millionen. Der 
Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital- 
Positionen lag bei EUR 1.158 Millionen, was einem Zuwachs von 39 
Prozent entspricht. 

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten des Geschäftsbereichs 
Energy stieg auf EUR 885 Millionen. Das CCS Operative Ergebnis vor 
Sondereffekten des Geschäftsbereiches Fuels stieg auf EUR 446 
Millionen. Auch im Bereich Chemicals stieg das Operative Ergebnis vor 
Sondereffekten deutlich auf EUR 429 Millionen. Das CCS Ergebnis je 
Aktie vor Sondereffekten betrug EUR 3,85. Mit einer Nettoverschuldung 
von EUR 4.992 Millionen und einem niedrigen Leverage-Grad von 19 
Prozent per Ende des zweiten Quartals 2026 ist die Bilanz von OMV 
weiterhin solide. 

Alfred Stern, OMV Vorstandsvorsitzender und CEO: "OMV hat trotz 
eines stark volatilen Marktumfelds und trotz regulatorischer 
Markteingriffe im zweiten Quartal 2026 ein starkes Ergebnis 
geliefert. Alle Geschäftsbereiche trugen positiv zu unserem Ergebnis 
bei und stellten erneut die Resilienz unseres integrierten Portfolios 
eindrucksvoll unter Beweis. Die Versorgungssicherheit unserer 
Kundinnen und Kunden konnte trotz Marktverwerfungen jederzeit 
sichergestellt werden. Wichtige Meilensteine in diesem zweiten 
Quartal waren der Produktionsbeginn unseres Gasvorkommens in Wittau, 
dem größten Gasfund in Österreich seit Jahrzehnten, die 
Dachgleichenfeier unseres hochmodernen Innovations- und 
Einwicklungszentrums in Schwechat sowie weitere konkrete 
Projektfortschritte bei Neptun Deep, einem Offshore- 
Erdgasentwicklungsprojekt unseres Tochterunternehmens OMV Petrom. 
Damit befindet sich OMV mit sichtbaren Meilensteinen erfolgreich auf 
Transformationskurs. Ich übergebe mit vollem Stolz den Staffelstab an 
meine Nachfolgerin Emma Delaney und wünsche ihr alles erdenklich 
Gute." 

Dividende 2025 

Am 27. Mai 2026 hat die Hauptversammlung die Zahlung einer 
Gesamtdividende von EUR 4,40 pro Aktie für 2025 genehmigt, davon EUR 
3,15 je Aktie als reguläre Dividende und EUR 1,25 je Aktie als 
zusätzliche Dividende. Dies führte zu einer Dividendenzahlung von 
insgesamt EUR 1.435 Millionen an die Aktionärinnen und Aktionäre der 
OMV Aktiengesellschaft. 

Energy 

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg deutlich um 50 
Prozent auf EUR 885 Millionen, und wurde maßgeblich von einem 
signifikant verbesserten Ergebnis im Bereich Exploration & Production 
getragen. Ausschlaggebend waren vor allem positive Markteffekte, die 
den infolge des Nahostkonflikts verursachten Rückgang der 
Verkaufsmengen mehr als kompensierten. 

Die Kohlenwasserstoffproduktion ging um 4 Prozent auf 291 kboe/d 
zurück, was vorwiegend auf die durch den Konflikt im Nahen Osten 
bedingte geringere Produktion zurückzuführen war. Deutlich höhere 
Fördermengen in Libyen ermöglichten es, dem natürlichen 
Förderrückgang in Ländern wie Norwegen und Neuseeland 
entgegenzuwirken. Das Ergebnis von Gas Marketing & Power stieg auf 
EUR 6 Millionen (Q2/25: EUR -5 Millionen). Dies ist vor allem auf 
einen verbesserten Beitrag von Gas Marketing West zurückzuführen. 

Fuels 

Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg im zweiten 
Quartal 2026 deutlich auf EUR 446 Millionen (Q2/25: EUR 242 Millionen 
). Maßgeblich dazu beigetragen haben signifikant höhere Raffinerie- 
Referenzmargen, ein verbesserter Produktionsmix, eine höhere 
Auslastung der Raffinerien sowie ein verbessertes Trading-Ergebnis. 
Dies wurde teilweise durch die Auswirkungen erhöhter Rohöl-Aufschläge 
und temporärer regulatorischer Maßnahmen, insbesondere in Rumänien 
und Österreich, gedämpft. 

Die OMV Raffinerie-Referenzmarge für Europa hat sich auf USD 
20,3/bbl mehr als verdoppelt (Q2/25: USD 8,1/bbl). Ausschlaggebend 
waren hierfür insbesondere höhere Crackspreads für Mitteldestillate 
infolge einer angespannten Versorgungslage bei Raffinerieprodukten. 
Im zweiten Quartal 2026 stieg der Auslastungsgrad der europäischen 
Raffinerien auf 90 Prozent (Q2/25: 83 Prozent), nachdem das 
Vergleichsquartal durch geplante Wartungsstillstände in Burghausen 
und Petrobrazi beeinträchtigt gewesen war. 

Die Kraftstoff- und sonstigen Verkaufsmengen in Europa gingen 
leicht um 1 Prozent auf 4,14 Millionen Tonnen zurück (Q2/25: 4,20 
Millionen Tonnen). Die gestiegenen Kraftstoffverkaufsmengen im Retail 
-Geschäft unterstreichen die solide Nachfrage in den OMV Kernmärkten. 
Der Beitrag des Retail-Geschäfts verringerte sich im Vergleich zu 
Q2/25, was vor allem auf niedrigere Kraftstoffmargen infolge 
regulatorischer Preismaßnahmen in mehreren Ländern zurückzuführen 
war. 

Der Beitrag von ADNOC Refining & ADNOC Global Trading, 
ausgewiesen als der OMV Anteil am CCS Periodenüberschuss vor 
Sondereffekten der At-Equity konsolidierten Unternehmen, reduzierte 
sich leicht aufgrund der Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten 
auf minus EUR 5 Millionen (Q2/25: EUR 0 Millionen). 

Chemicals 

Am 30. März 2026 schlossen OMV und XRG, die internationale 
Investmentgesellschaft von ADNOC, die Borouge International 
Transaktion erfolgreich ab. Diese umfasst den Zusammenschluss von 
Borouge und Borealis sowie die nachfolgende Akquisition von NOVA 
Chemicals. Borouge International wird nun als gleichberechtigte 
Partnerschaft zwischen OMV und XRG gemeinsam kontrolliert, wobei 
beide Unternehmen jeweils einen Anteil von 50 Prozent halten. 

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten hat sich im zweiten 
Quartal 2026 mit EUR 429 Millionen gegenüber EUR 200 Millionen im 
Vorjahresquartal mehr als verdoppelt. Maßgeblich für diese positive 
Entwicklung waren deutliche Preissteigerungen bei Olefinen und 
Polyolefinen sowie der starke Beitrag von Borouge International nach 
dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Borouge International 
wird im zweiten Quartal 2026 erstmals im OMV Ergebnis als Anteil am 
bereinigten Periodenüberschuss des nach der At-Equity-Methode 
bilanzierten Unternehmens erfasst. 

Das Ergebnis des OMV Basischemikaliengeschäfts verzeichnete im 
zweiten Quartal 2026 einen deutlichen Anstieg. Wesentliche Impulse 
kamen dabei von den signifikant gestiegenen Olefin-Referenzmargen 
sowie der verbesserten Auslastung der Steamcracker. Das erhöhte 
Preisniveau führte zu höheren absoluten Abschlägen, die den 
Gesamtanstieg teilweise ausglichen. 

Der Auslastungsgrad der von OMV betriebenen Steamcracker stieg im 
zweiten Quartal 2026 auf 77 Prozent und lag damit um 11 Prozentpunkte 
über dem Vorjahreswert (Q2/25: 65 Prozent). Wesentlicher Treiber 
dieser positiven Entwicklung war die deutlich höhere Auslastung des 
Steamcrackers in Burghausen. Im Vergleichsquartal des Vorjahres 
hatten der Stillstand der Rohöldestillationsanlage in der Raffinerie 
Burghausen sowie Wartungsarbeiten bei Kunden die Auslastung 
beeinträchtigt. Der niedrigere Auslastungsgrad des Steamcrackers in 
Schwechat wirkte dem Anstieg teilweise entgegen. 

Kennzahlen zweites Quartal 2025 vs. zweites Quartal 2026 

Konzern 

- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäften in Höhe von EUR 8.059 
Mio, Anstieg um 39 % 

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1.706 Mio, 
Anstieg um 65 % 

- Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS 
Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 929 Mio, Anstieg um 141 
% 

- CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 2,85, Anstieg um 
142 % 

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital- 
Positionen von EUR 1,158 Mio, Anstieg um 39 % 

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 1.315 Mio, Anstieg um 21 
% 

Energy 

- Durchschnittlicher Brent-Preis von USD 103,85/bbl, Anstieg um 53 % 

- Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 37,83/MWh, 
Anstieg um 30 % 

- Kohlenwasserstoffproduktion von 291 kboe/d, Rückgang um 4 % 

- Produktionskosten von USD 11,21/boe, Anstieg um 3 % 

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 885 Mio, Anstieg um 
50 % 

Fuels 

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa von USD 20,33/bbl, Anstieg um 
152 % 

- OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa von 90 %, Anstieg um 7 
Prozentpunkte 

- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 4,14 Mio t, 
Rückgang um 1 % 

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 446 Mio, Anstieg 
um 85 % 

Chemicals 

- Ethylen-Referenzmarge Europa von EUR 813/t, Anstieg um 38 % 

- Propylen-Referenzmarge Europa von EUR 704/t, Anstieg um 51 % 

- OMV Steamcracker-Auslastungsgrad von 77 %, Anstieg um 11 
Prozentpunkte 

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 429 Mio, Anstieg um 
115 % 

Ausblick 2026 

- Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei 
rund EUR 3,4 Mrd 

- Durchschnittlicher Brent-Preis zwischen USD 85/bbl und USD 95/bbl 
erwartet 

- Erwartete Kohlenwasserstoffproduktion von OMV zwischen 280 kboe/d 
und 290 kboe/d vorbehaltlich des Zeitpunkts und des Umfangs der 
Aufhebung der Beschränkungen für die Schifffahrt durch die Straße von 
Hormus 

- Durchschnittlich realisierter Gaspreis bei rund EUR 40/MWh 
erwartet, wobei die THE-Preisprognose bei rund EUR 50/MWh liegt 

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa voraussichtlich bei rund USD 
20/bbl 

- Auslastungsgrad der Raffinerien in Europa prognostiziert bei über 
90 % 

[1] Die genannten Werte beziehen sich auf das zweite Quartal 
2026; als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend 
gekennzeichnet, die Werte des zweiten Quartals des Vorjahres. 

Den OMV Konzernbericht Q2 2026 finden Sie hier . 

Aktuelles Bild- und Medienmaterial finden Sie im OMV Brand Portal 
OMV Press Library . 

Über OMV 

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein 
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem 
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und 
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen 
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte 
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen 
Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge 
International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( 
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere 
Informationen auf https://www.omv.com/de 

Rückfragehinweis: 
   OMV Aktiengesellschaft 
   Dominic Köfner 
   Telefon: +43 (1) 40 440-0 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

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