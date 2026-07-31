Apple enttäuscht. Amazon explodiert

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Die Wall Street startet freundlich in den Freitag, mit dem Nasdaq aber unter den Tageshochs. Nach der kräftigen Erholung vom Donnerstag setzen Anleger weiter auf eine Stabilisierung der KI-Aktien. Auslöser ist zum einen die Entspannung rund um den Hedgefonds Situational Awareness, dessen Portfoliotransaktionen zuletzt als wesentlicher Treiber der massiven Verkäufe im KI-Sektor galten, zum anderen eine überzeugende Zahlenflut aus dem Technologiesektor. Im Mittelpunkt steht Amazon. Der Konzern steigerte den Umsatz um 20 Prozent, das Cloud-Geschäft AWS wuchs um beeindruckende 37 Prozent, das stärkste Wachstum seit 18 Quartalen, und die operative Marge erreichte außergewöhnlich hohe 39,4 Prozent. Gleichzeitig zeigt sich jedoch die Kehrseite des KI-Booms: Der freie Cashflow rutschte auf minus 9 Milliarden US-Dollar, während die Investitionen in KI-Infrastruktur auf rund 220 Milliarden US-Dollar erhöht werden. Apple legte zwar bessere Quartalszahlen als erwartet vor, belastete die Börse jedoch mit einem schwächeren Ausblick. Vor allem das Dienstleistungsgeschäft sowie das China-Geschäft blieben hinter den Erwartungen zurück, während das Management für das laufende Quartal auf Lieferengpässe und Währungseffekte verwies. Makroseitig richtet sich der Blick heute auf den Arbeitskostenindex, den Einkaufsmanagerindex aus Chicago sowie das endgültige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. International sorgen die überraschend restriktiven Signale der Bank of Japan, schwache chinesische Einkaufsmanagerindizes und eine leicht über den Erwartungen liegende Kerninflation in der Eurozone für zusätzliche Aufmerksamkeit. Unter den weiteren Unternehmenszahlen überzeugen Chevron, Reddit, Eaton, MasTec und DexCom mit starken Ergebnissen und teils angehobenen Prognosen. Coinbase und Roblox enttäuschen dagegen mit schwächeren Geschäftszahlen und einem verhaltenen Ausblick.



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