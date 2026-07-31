BA: Deutsche Arbeitslosenzahl steigt auf 3,007 Millionen

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠31. Jul (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat im Juli deutlich zugelegt und die Marke von drei Millionen übersprungen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ‌verzeichnete 3,007 Millionen Arbeitslose, wie die Behörde am Freitag in Nürnberg mitteilte. Das seien 71.000 mehr ⁠als ⁠im Juni und 28.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nähmen im Juli vor allem aus jahreszeitlichen Gründen spürbar ‌zu, sagte BA-Vorstand Daniel Terzenbach. "Insgesamt ‌setzt sich am Arbeitsmarkt die schwache Entwicklung der letzten Monate fort."

Die Drei-Millionen-Marke war zuletzt im April mit ⁠rund 3,008 Millionen Arbeitslosen übertroffen worden. Mit Beginn ‌der Sommerpause steigt die ⁠Zahl der Arbeitslosen im Juli regelmäßig. Viele junge Menschen werden nach dem Ende ihrer Ausbildung vorübergehend arbeitslos, Arbeitsverhältnisse laufen zum Quartalsende aus und ‌Betriebe verschieben Einstellungen ⁠bis nach den Ferien.

Hinzu kommen ⁠die schwache Konjunktur und hohe Energiepreise als Folge des Iran-Krieges, strukturelle Schwächen der deutschen Wirtschaft und der Arbeitskräftesschwund durch die zunehmende Alterung. Saisonbereinigt - also ohne den Einfluss der Sommerpause - legte die Arbeitslosenzahl um 6000 zu.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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