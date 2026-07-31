Couche-Tard will polnischen Einzelhändler Zabka schlucken

Danzig, 31. ⁠Jul (Reuters) - Der kanadische Einzelhändler Alimentation Couche-Tard will die polnische Supermarktkette Zabka in einer Milliarden-Transaktion übernehmen. Das Unternehmen bietet 32 Zloty je Aktie, was einem Aufschlag von 9,4 Prozent auf den ‌letzten Schlusskurs entspricht und Zabka mit etwa 32,6 Milliarden Zloty (7,6 Milliarden Euro) bewertet. Der kanadische Konzern teilte am Freitag ⁠mit, er ⁠habe sich bereits die Unterstützung von Großaktionären wie den Finanzinvestoren CVC Capital und Partners Group gesichert, die zusammen rund 57 Prozent an Zabka halten. Sollte Couche-Tard mindestens 95 Prozent der Anteile erwerben, ist ein Rückzug der Kette von ‌der Börse geplant.

Zabka betreibt fast 13.000 Lebensmittelläden ‌in Polen und Rumänien, die auch Kaffee, Burger und Hot Dogs verkaufen und mit ihrem grünen Design mancherorts das Straßenbild prägen. ⁠Das Unternehmen war im Oktober 2024 an die Börse in ‌Warschau gegangen. Für Couche-Tard ist ⁠es die größte Übernahme in seiner Firmengeschichte. Sie folgt auf das gescheiterte 46 Milliarden Dollar schwere Angebot für den japanischen 7-Eleven-Eigentümer Seven & I im vergangenen Jahr.

Mit ‌dem Zukauf wollen die Kanadier ⁠ihre Präsenz in Mittel- und ⁠Osteuropa ausbauen und die Abhängigkeit vom Kraftstoffgeschäft verringern. Durch die Übernahme würde sich der Anteil Europas am Filialnetz auf etwa 60 Prozent verdoppeln, erläuterte Couche-Tard-Chef Alex Miller in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die Transaktion soll bis Dezember 2026 abgeschlossen sein. Zabka werde seine Eigenständigkeit und seinen Markennamen behalten.

(Bericht von Gnaneshwar Rajan, Anna Jaworska-Guidotti und Alicja Surdy, ⁠bearbeitet von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)