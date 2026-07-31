DAX® - Allzeithoch im Blick

Auch am vierten Handelstag der Woche verteidigt der DAX® die zu Wochenbeginn gerissene Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 25.100 Punkten). Neben dieser konstruktiven Tatsache stechen zudem die markanten Lunten der letzten drei Tageskerzen ins Auge. Die jüngsten Kerzenmuster unterstreichen also nochmals den unterstützenden Charakter des eingangs angeführten Gaps. Gleichzeitig schickten sich die deutschen Standardwerte gestern an, die Hürden in Form der Hochs der letzten Monate bei 25.400/25.500 Punkten zu überwinden. Damit rückt das bisherige Allzeithoch bei 25.900 Punkten mehr und mehr in den Mittelpunkt. Einzig das obere Bollinger Band (akt. bei 25.804 Punkten) markiert noch eine nennenswerte Durchgangsstation auf dem Weg zum bisherigen Rekordlevel. Der Vorstoß in „uncharted territory“ wäre dann nochmal ein deutlich stärkeres Signal. Auf der Unterseite dient indes die o. g. Gapkante als erste wichtige Haltelinie, bevor mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.018 Punkten) eine weitere nennenswerte Unterstützung zur Verfügung steht.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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