Frankfurt, 31. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge erneut fester in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex ‌0,6 Prozent höher bei 25.612 Punkten geschlossen. Nach einem mauen Handelsstart folgten die Börsen im Tagesverlauf ⁠den Gewinnen ⁠an der Wall Street. Für gute Stimmung sorgten unter anderem positiv aufgenommene Geschäftszahlen von Microsoft.

Im Fokus am Freitag steht der Inflationsbericht für die Euro-Zone im Juli. Experten erwarten einen Anstieg ‌der Teuerungsrate auf 2,9 Prozent, nach ‌2,8 Prozent im Juni. Zuletzt hatte das Wiederaufflammen des Iran-Krieges die Ölpreise erneut nach oben getrieben. ⁠Viele Volkswirte erwarten, dass die EZB nach der Zinserhöhung ‌vom Juni im September ⁠nachlegen wird. Die japanische Zentralbank (BOJ) hat ihren Leitzins unverändert gelassen, signalisiert jedoch weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation.

Auf der Unternehmensseite blicken ‌Anleger unter anderem ⁠auf die Quartalszahlen von Covestro, ⁠Siemens Healthineers und Hensoldt. In den USA stehen die Bilanzen des Ölkonzerns Chevron, des Konsumgüterkonzerns Colgate-Palmolive und des Pharmakonzerns AbbVie an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.612,03

EuroStoxx50 6.344,40

EuroStoxx50-Future 6.353,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 52.208,06 +1,2%

S&P 500 7.437,63 +1,7%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 64.392,64 +4,2%

Shanghai 3.833,65 +0,8%

Hang Seng 25.843,14 -0,1%

(Bericht Anika Ross, Sanne Schimanski, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)