Dax Chartanalyse 31.07.2026

Dax nimmt Kurs auf neues Allzeithoch

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand25.93025.999
Dax-Unterstützung25.60024.696

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern über den angesprochenen Widerstand um 25.600 Punkte absetzen und löste damit die Handelsspanne der vergangenen Tage weiter auf. Heute Vormittag nehmen die Käufer die Einladung an und schicken den Index zurück über 25.800 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Mit der Performance der vergangenen Handelsstunden ist es aus charttechnischer Sicht derzeit eher eine Frage der zeit, wann der Dax marginale neue Allzeithochs oberhalb von 29.920 Punkten markieren wird. Dies ist der Zielbereich der aktuellen Kaufelle.

Neue Verkaufssignale entstehen erst bei einem erneuten Rücksetzer unter 25.600 Punkte, bis dahin haben die Käufer das Zepter in der Hand.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle nach meinem Urlaub am 10. August.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90GP) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 31.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.050,83 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN3CH0) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 31.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.160,25 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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