Dax nimmt Kurs auf neues Allzeithoch

Dax-Widerstand 25.930 25.999 Dax-Unterstützung 25.600 24.696

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern über den angesprochenen Widerstand um 25.600 Punkte absetzen und löste damit die Handelsspanne der vergangenen Tage weiter auf. Heute Vormittag nehmen die Käufer die Einladung an und schicken den Index zurück über 25.800 Punkte.

Dax-Ausblick:

Mit der Performance der vergangenen Handelsstunden ist es aus charttechnischer Sicht derzeit eher eine Frage der zeit, wann der Dax marginale neue Allzeithochs oberhalb von 29.920 Punkten markieren wird. Dies ist der Zielbereich der aktuellen Kaufelle.

Neue Verkaufssignale entstehen erst bei einem erneuten Rücksetzer unter 25.600 Punkte, bis dahin haben die Käufer das Zepter in der Hand.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle nach meinem Urlaub am 10. August.