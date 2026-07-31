Vorbörse 31.07.2026

Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch – Kospi 17 Prozent im Plus

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Stark erholte Techwerte in den USA und Asien sowie die Berichtssaison mit überwiegend positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen dürften am Freitag auch am hiesigen Aktienmarkt für Auftrieb sorgen. Der Broker IG taxierte den Dax gut eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels 0,46 Prozent höher auf 25.730 Punkte.

Damit nimmt der deutsche Leitindex Kurs auf sein Rekordhoch von 25.900 Punkten von Anfang Juli. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 2,5 Prozent an, auf Monatssicht sind es fast drei Prozent. Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob in einer Analyse die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor.

USA: Nasdaq beendet Verluststrecke 

Starke Geschäftszahlen von Microsoft haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag eine rasante Erholung beschert. Schnäppchenjäger übernahmen dort das Ruder. Der Nasdaq 100 konterte eine sechstägige Verluststrecke mit einem Kurssprung um rund 3,4 Prozent auf 28.106 Punkte. Enttäuschung bei Meta tat der Begeisterung über den Softwarekonzern keinen Abbruch. Nun dürfte viel an den nachbörslichen Zahlen von Apple und Amazon liegen.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.208+ 1,19 Prozent
S&P 5007.437+ 1,66 Prozent
Nasdaq 10028.106+ 3,36 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Starke Geschäftszahlen der US-Techkonzerne Microsoft und Amazon brachten am Abend in den USA den Optimismus im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz wieder zurück. Die zuletzt gedrückte Stimmung hellte sich damit global auf.

In Südkorea legte der Leitindex Kospi mit fast 17 Prozent besonders stark zu. Der japanische Nikkei 225 gewann im späten Handel 4,5 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte um 1,2 Prozent zu, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gegen den Trend um 0,3 Prozent nachgab.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.640+ 4,48 Prozent
Hang Seng25.783- 0,29 Prozent
CSI 3004.602+ 1,17 Prozent
Kospi6.534+ 16,83 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,90+ 0,10 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,15- 0,014 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,65- 0,014 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1506- 0,18 Prozent
Dollar in Yen160,77+ 0,77 Prozent
Euro in Yen184,98+ 0,58 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent87,81 Dollar- 1,22 Dollar
WTI82,18 Dollar- 1,41 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALZCHEM AUF 201 (197) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 28 (30) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 215 (245) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT SILTRONIC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 100 (72) EUR

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Dividendenkalender heute, 31.07.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- DZ BANK SENKT BMW AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - FAIRER WERT 65 (75) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 225 (250) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 200 (210) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/BAADER BANK HEBT H&R KGAA AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 7,50 (5) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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