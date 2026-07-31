DAX - Zielmarke von 26.000 Punkten in Griffweite
ING Markets · Uhr
Hier Morning Mail abonnieren
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Bedrohung durch Künstliche IntelligenzDiese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Vorbörse 31.07.2026Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch – Kospi 17 Prozent im Plusheute, 05:54 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche IntelligenzDiese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista