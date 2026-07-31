von
ING Groep N.V.

DAX - Zielmarke von 26.000 Punkten in Griffweite

ING Markets · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Hier Morning Mail abonnieren

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
D
Dow Jones
N
NASDAQ 100
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

DAX - Gap-up!27. Juli · ING Markets
DAX - Gap-up!
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Jemand programmiert an einem Computer
Vorbörse 31.07.2026
Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch – Kospi 17 Prozent im Plusheute, 05:54 Uhr · onvista
Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch – Kospi 17 Prozent im Plus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen