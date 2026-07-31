Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag geringfügig um 0,01 Prozent auf 124,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,15 Prozent.

Die Rohölpreise sind etwas gefallen. Die Lage im Nahen Osten spitzte sich zumindest nicht weiter zu. Zwar haben sich die USA und der Iran am Donnerstag erneut mit gegenseitigen Militärschlägen überzogen, Marktbeobachter wiesen aber darauf hin, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus in den vergangenen Tagen wieder zugenommen habe.

Die Märkte schauen auf die Inflationsdaten aus der Eurozone. In Deutschland, Spanien und Frankreich sind die Inflationsraten im Juli jeweils deutlich gestiegen, angetrieben von höheren Energiepreisen. In der Eurozone erwarten Ökonomen einen Anstieg auf 2,9 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht nur eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

"Die Währungshüter können sich daher nicht entspannt zurücklehnen", schreiben Experten der Helaba. "Steigende Inflationsraten werden die EZB in ihrer Absicht bestärken, die Leitzinsen erneut anzuheben."/jsl/jkr/jha/