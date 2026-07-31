dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Stark erholte Techwerte in den USA und Asien sowie die Berichtssaison mit überwiegend positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen dürften am Freitag auch am hiesigen Aktienmarkt für Auftrieb sorgen. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,46 Prozent höher auf 25.730 Punkte. Damit nimmt der deutsche Leitindex Kurs auf sein Rekordhoch von 25.900 Punkten von Anfang Juli. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 2,5 Prozent an, auf Monatssicht sind es fast 3 Prozent. Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob in einer Analyse die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor.

USA: - KRÄFTIGE GEWINNE - Starke Geschäftszahlen von Microsoft haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag eine rasante Erholung beschert. Schnäppchenjäger übernahmen dort das Ruder. Der Nasdaq 100 konterte eine sechstägige Verluststrecke mit einem Kurssprung um 3,36 Prozent auf 28.106,34 Punkte. Enttäuschung bei Meta tat der Begeisterung über den Softwarekonzern keinen Abbruch. Nun dürfte viel an den nachbörslichen Zahlen von Apple und Amazon liegen.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Starke Geschäftszahlen der US-Techkonzerne Microsoft und Amazon brachten am Abend in den USA den Optimismus im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz wieder zurück. Die zuletzt gedrückte Stimmung hellte sich damit global auf. In Südkorea legte der Leitindex Kospi mit fast 16 Prozent besonders stark zu. Der japanische Nikkei 225 gewann im späten Handel rund vier Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte um 1,2 Prozent zu, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gegen den Trend leicht um 0,1 Prozent nachgab.

DAX              		25.612,03		0,60%		
XDAX            		25.715,94		1,26%		
EuroSTOXX 50		  6.344,40		1,53%		
Stoxx50        		  5.459,40		0,88%		
														
DJIA             		52.208,06		1,19%		
S&P 500        		  7.437,63		1,66%		
NASDAQ 100  		28.106,35		3,36%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                       124,90              0,10%

DEVISEN:

Euro/USD       		          1,1506		-0,18%	
USD/Yen             		160,77		 0,77%		
Euro/Yen       		        184,98		 0,58%

BITCOIN:

Bitcoin		                64.245		-0,73%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                                  87,81              -1,22 USD
WTI                                    82,18              -1,41 USD

/jha/

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