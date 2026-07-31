EQS-Adhoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA einigt sich mit Finanzierungspartnern auf Verlängerung der Stillhaltevereinbarung und Fortsetzung des Sanierungskurses

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EQS-Ad-hoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
ABO Energy GmbH & Co. KGaA einigt sich mit Finanzierungspartnern auf Verlängerung der Stillhaltevereinbarung und Fortsetzung des Sanierungskurses

31.07.2026 / 19:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat sich heute mit ihren Finanzierungspartnern auf die Verlängerung der bestehenden Stillhaltevereinbarung bis zum 30. November 2026 verständigt.

Im Auftrag der Finanzierungspartner erarbeitet derzeit der Financial Adviser Rothschild & Co Vorschläge für eine zukunftsfähige Finanzierungslösung, die den weiteren Sanierungsprozess unterstützen soll.

ABO Energy wird den Kapitalmarkt über wesentliche Fortschritte im weiteren Verlauf nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon:+49 (0)611 26 765 0
Fax:+49 (0)611 26 765 5199
E-Mail:presse@aboenergy.com
Internet:https://www.aboenergy.com/
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Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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