EQS-Adhoc: Booster Precision hat mit der Ad-hoc-Gruppe eine grundsätzliche Einigung über ein Refinanzierungskonzept erzielt und wird dem Amtsgericht heute einen Restrukturierungsplan nach dem StaRUG anzeigen

EQS-Ad-hoc: Booster Precision Components Holding GmbH / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren/Sonstiges

Booster Precision hat mit der Ad-hoc-Gruppe eine grundsätzliche Einigung über ein Refinanzierungskonzept erzielt und wird dem Amtsgericht heute einen Restrukturierungsplan nach dem StaRUG anzeigen



31.07.2026 / 12:40 CET/CEST

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Booster Precision hat mit der Ad-hoc-Gruppe eine grundsätzliche Einigung über ein Refinanzierungskonzept erzielt und wird dem Amtsgericht heute einen Restrukturierungsplan nach dem StaRUG anzeigen

Schwanewede, 31.Juli 2026 – BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, dem zuständigen Amtsgericht Hannover – als Restrukturierungsgericht – einen Restrukturierungsplan nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG") ("Restrukturierungsplan") anzuzeigen. Im Zusammenhang mit dieser Anzeige hat die Ad-hoc-Gruppe (wie nachstehend definiert) auch einer weiteren Verlängerung der bestehenden Stillhalte- und Lock-Up-Vereinbarung um einen Monat bis zum 31. August 2026 zugestimmt.

Zweck des Restrukturierungsplans ist die Sicherstellung der Umsetzung eines Refinanzierungskonzepts, wobei die Gesellschaft eine grundsätzliche Einigung mit Anleihegläubigern erzielt hat, die mehr als 50 Prozent des angepassten Nennbetrags ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe mit Fälligkeit am 28. November 2026 (ISIN: NO0012713520) ("Bestehende Anleihe") repräsentieren ("Ad-hoc-Gruppe"), hinsichtlich der Einleitung eines StaRUG-Verfahrens und der Restrukturierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft einschließlich der aus der Anleihe resultierenden Verbindlichkeiten. Der Restrukturierungsplan sieht einen teilweisen Verzicht auf die Ansprüche der Anleihegläubiger aus der Bestehenden Anleihe vor, einschließlich einer erheblichen Reduzierung des Nennbetrags. Die Einzelheiten des Restrukturierungsplans sind noch Gegenstand weiterer Verhandlungen zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern der Ad-hoc-Gruppe.

Darüber hinaus haben Mitglieder der Ad-hoc-Gruppe ihre Bereitschaft erklärt, eine Zwischenfinanzierung zur Unterstützung des Liquiditätsbedarfs der Gesellschaft bereitzustellen ("Zwischenfinanzierung"). Die Gesellschaft wird in Kürze ein schriftliches Verfahren gemäß den Anleihebedingungen der Bestehenden Anleihe ("Anleihebedingungen") über die Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agent") einleiten, um die Zwischenfinanzierung umzusetzen, indem die erforderlichen formellen Zustimmungen der Anleihegläubiger der Bestehenden Anleihe eingeholt werden, inter alia, (i) den Verzicht auf die Nichtzahlung der am 28. Mai 2026 fälligen Zinszahlung, (ii) die Verschiebung der am 28. August 2026 fälligen Zinszahlung, (iii) bestimmte Änderungen der Anleihebedingungen und (iv) die Ermächtigung des Agent, die Finanzdokumente im Zusammenhang mit der Zwischenfinanzierung abzuschließen.

Nach der Bestätigung des Restrukturierungsplans wird die Gesellschaft ein weiteres schriftliches Verfahren gemäß den Anleihebedingungen über den Agenten einleiten, um bestimmte Aspekte des Restrukturierungsplans umzusetzen.

Die Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter der Gesellschaft sind von dem Restrukturierungsplan nicht betroffen. Die Gesellschaft erwartet den erfolgreichen Abschluss des Restrukturierungsplans vor Fälligkeit der Bestehenden Anleihe.



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Sprache: Deutsch Unternehmen: Booster Precision Components Holding GmbH Industriepark Brundorf 4 28790 Schwanewede Deutschland Internet: https://www.booster-precision.com/ ISIN: NO0012713520 WKN: A30V3Z Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; FNSE LEI Code: 213800B5BEW3DGUVHO57 EQS News ID: 2375482

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