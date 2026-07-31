EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Lock-Up Vereinbarungen über die Restrukturierung der Anleihe und der Schuldscheindarlehen vollumfänglich wirksam geworden
EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Branicks Group AG: Lock-Up Vereinbarungen über die Restrukturierung der Anleihe und der Schuldscheindarlehen vollumfänglich wirksam geworden
31.07.2026 / 18:31 CET/CEST
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31. Juli 2026: WIRKSAMKEIT DER LOCK-UP VEREINBARUNGEN EINGETRETEN
BRANICKS Group AG
Lock-Up Vereinbarungen über die Restrukturierung der Anleihe und der Schuldscheindarlehen vollumfänglich wirksam geworden
Frankfurt am Main, 31. Juli 2026. Die BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) („
Branicks“
oder die „
Gesellschaft
“) gibt unter Bezugnahme auf die Mitteilung vom 30. Juli 2026 bekannt, dass die am 30. Juli 2026 unterzeichneten Lock-Up Vereinbarungen („
Lock-Up Vereinbarungen
“) mit einer Gruppe von Gläubigern der Anleihe und von Inhabern der Namensschuldverschreibungen und der Schuldscheindarlehen heute um 17:34 Uhr (MEZ) vollumfänglich wirksam geworden sind. Sämtliche in den Lock-Up Vereinbarungen vorgesehenen Wirksamkeitsbedingungen sind erfüllt, unter anderem:
- mehr als 50 % der Gläubiger des derzeit ausstehenden Gesamtnennbetrags der EUR 400 Millionen Anleihe (ISIN: XS2388910270, fällig am 22. September 2026) sowie Gläubiger der Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, die insgesamt 100 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldscheindarlehen und der Namensschuldverschreibungen ausmachen, sind Parteien der Lock-Up Vereinbarungen geworden;
- Herr Josef Schultheis wurde in der Funktion eines Chief Restructuring Officer als Mitglied des Vorstands der Branicks bestellt;
- der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat mit Wirkung zum heutigen Tag sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Branicks niedergelegt.
Weiteres Vorgehen
Branicks setzt nun das in den Lock-Up Vereinbarungen mit den Gläubigern vereinbarte Refinanzierungs- und Restrukturierungskonzept um. Branicks hat zeitgleich mit dieser Mitteilung die Gläubiger der Anleihe zur ersten Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 des deutschen Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) eingeladen. Die Gesellschaft wird die Kapitalmärkte über den weiteren Fortgang im Zusammenhang mit der Implementierung der Restrukturierung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren.
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 9454858-1492
|Fax:
|+49 69 9454858-9399
|E-Mail:
|ir@branicks.com
|Internet:
|www.branicks.com
|ISIN:
|DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
|WKN:
|A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|52990044JL2ZPWONU738
|EQS News ID:
|2375746
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