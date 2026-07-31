EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Lock-Up Vereinbarungen über die Restrukturierung der Anleihe und der Schuldscheindarlehen vollumfänglich wirksam geworden

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EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Branicks Group AG: Lock-Up Vereinbarungen über die Restrukturierung der Anleihe und der Schuldscheindarlehen vollumfänglich wirksam geworden

31.07.2026 / 18:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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31. Juli 2026: WIRKSAMKEIT DER LOCK-UP VEREINBARUNGEN EINGETRETEN

BRANICKS Group AG

Lock-Up Vereinbarungen über die Restrukturierung der Anleihe und der Schuldscheindarlehen vollumfänglich wirksam geworden

Frankfurt am Main, 31. Juli 2026. Die BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) („

Branicks“

oder die „

Gesellschaft

“) gibt unter Bezugnahme auf die Mitteilung vom 30. Juli 2026 bekannt, dass die am 30. Juli 2026 unterzeichneten Lock-Up Vereinbarungen („

Lock-Up Vereinbarungen

“) mit einer Gruppe von Gläubigern der Anleihe und von Inhabern der Namensschuldverschreibungen und der Schuldscheindarlehen heute um 17:34 Uhr (MEZ) vollumfänglich wirksam geworden sind. Sämtliche in den Lock-Up Vereinbarungen vorgesehenen Wirksamkeitsbedingungen sind erfüllt, unter anderem:

  1. mehr als 50 % der Gläubiger des derzeit ausstehenden Gesamtnennbetrags der EUR 400 Millionen Anleihe (ISIN: XS2388910270, fällig am 22. September 2026) sowie Gläubiger der Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, die insgesamt 100 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldscheindarlehen und der Namensschuldverschreibungen ausmachen, sind Parteien der Lock-Up Vereinbarungen geworden;
  2. Herr Josef Schultheis wurde in der Funktion eines Chief Restructuring Officer als Mitglied des Vorstands der Branicks bestellt;
  3. der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat mit Wirkung zum heutigen Tag sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Branicks niedergelegt.

Weiteres Vorgehen

Branicks setzt nun das in den Lock-Up Vereinbarungen mit den Gläubigern vereinbarte Refinanzierungs- und Restrukturierungskonzept um. Branicks hat zeitgleich mit dieser Mitteilung die Gläubiger der Anleihe zur ersten Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 des deutschen Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) eingeladen. Die Gesellschaft wird die Kapitalmärkte über den weiteren Fortgang im Zusammenhang mit der Implementierung der Restrukturierung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren.

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Ende der Insiderinformation

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 9454858-1492
Fax:+49 69 9454858-9399
E-Mail:ir@branicks.com
Internet:www.branicks.com
ISIN:DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN:A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code:52990044JL2ZPWONU738
EQS News ID:2375746
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