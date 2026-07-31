EQS-Adhoc: CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien
EQS-Ad-hoc: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien
31.07.2026 / 14:20 CET/CEST
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CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich
FN 114425y HG Wien
UID: ATU 37681807
DVR 0607274
Ad hoc-Mitteilung
Wien, 31. Juli 2026
CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien
Die CPI Europe AG („CPI Europe“) hat heute beschlossen, der Einladung der Mehrheitsaktionärin CPI Property Group S.A. („CPIPG“) nachzukommen und die Möglichkeit einer Zusammenlegung der Einzelhandelsimmobilien der CPIPG mit den von CPI Europe kontrollierten Einzelhandelsimmobilien – einschließlich der über die S IMMO AG gehaltenen – zu prüfen.
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Investor Relations and Corporate Communications
Simone Korbelius
Investor Relations and Corporate Communications
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 1 88090
|E-Mail:
|Investor.Relations@cpi-europe.com
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|ISIN:
|AT0000A21KS2
|WKN:
|A2JN9W
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|5299000DUMZ99SBBX121
|EQS News ID:
|2375530
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