EQS-Adhoc: CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien

EQS-Ad-hoc: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien



31.07.2026 / 14:20 CET/CEST

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CPI Europe AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien, Österreich

FN 114425y HG Wien

UID: ATU 37681807

DVR 0607274

Ad hoc-Mitteilung

Wien, 31. Juli 2026

CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien

Die CPI Europe AG („CPI Europe“) hat heute beschlossen, der Einladung der Mehrheitsaktionärin CPI Property Group S.A. („CPIPG“) nachzukommen und die Möglichkeit einer Zusammenlegung der Einzelhandelsimmobilien der CPIPG mit den von CPI Europe kontrollierten Einzelhandelsimmobilien – einschließlich der über die S IMMO AG gehaltenen – zu prüfen.

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Investor Relations and Corporate Communications

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

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