EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: SOLIDMIND Group GmbH und Lean Labs Pharma GmbH beabsichtigen, Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren zu stellen

EQS-Ad-hoc: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Insolvenz

SYNBIOTIC SE: SOLIDMIND Group GmbH und Lean Labs Pharma GmbH beabsichtigen, Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren zu stellen



31.07.2026 / 16:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad-hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

SOLIDMIND Group GmbH und Lean Labs Pharma GmbH beabsichtigen, Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren zu stellen

Düsseldorf, 31.07.2026

Die Geschäftsführungen der SOLIDMIND Group GmbH und der Lean Labs Pharma GmbH haben angekündigt, jeweils einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen ihrer Gesellschaft zu stellen. Die Antragstellungen sollen beim Amtsgericht Münster erfolgen.

Die beabsichtigten Antragstellungen sind auf teilweise erhebliche Umsatzrückgänge im Geschäft mit CBD- und Hanfprodukten sowie auf die anhaltende rechtliche Unsicherheit und die daraus resultierende angespannte Liquiditätslage der Gesellschaften zurückzuführen.

Vor diesem Hintergrund und im Rahmen der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen hat die SYNBIOTIC SE zudem beschlossen, die finanzielle Unterstützung der Gesellschaften nicht fortzusetzen, um weitere Mittelabflüsse zu vermeiden und die verfügbaren Ressourcen auf die strategischen Kernaktivitäten des Konzerns zu konzentrieren.

Die SYNBIOTIC SE prüft derzeit die Auswirkungen der beabsichtigten Antragstellungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Über wesentliche weitere Entwicklungen wird die SYNBIOTIC SE den Kapitalmarkt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen informieren.

Über SYNBIOTIC SE:

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie, mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

Kontakt:

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

ir@synbiotic.com

Ende der Insiderinformation

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SYNBIOTIC SE Münsterstr. 336 40470 Düsseldorf Deutschland E-Mail: office@synbiotic.com Internet: https://www.synbiotic.com/ ISIN: DE000A3E5A59 WKN: A3E5A5 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX LEI Code: 48510041U2G1IWA3R418 EQS News ID: 2375596

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2375596 31.07.2026 CET/CEST