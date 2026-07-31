EQS-AFR: Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allianz SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



31.07.2026 / 11:48 CET/CEST

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Hiermit gibt die Allianz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.allianz.com/zwischenbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.allianz.com/interim-report

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Allianz SE Koeniginstr. 28 80802 Muenchen Deutschland Internet: www.allianz.com LEI Code: 529900K9B0N5BT694847

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