EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Andritz AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

31.07.2026 / 09:10 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Andritz AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports

Bemerkungen:

ANDRITZ Finanzbericht H1 2026

31.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Internet:www.andritz.com
LEI Code:549300VZKC61IR5U8G96
Ende der MitteilungEQS News-Service

2375114 31.07.2026 CET/CEST

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