EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



31.07.2026 / 09:10 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Andritz AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports

Bemerkungen:

ANDRITZ Finanzbericht H1 2026

31.07.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Andritz AG Stattegger Straße 18 8045 Graz Österreich Internet: www.andritz.com LEI Code: 549300VZKC61IR5U8G96

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