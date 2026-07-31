EQS-AFR: R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: R. Stahl AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



31.07.2026 / 08:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die R. Stahl AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-ad-hoc-mitteilungen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/ir-news-and-ad-hoc-news/financial-reports/

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: R. Stahl AG Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Deutschland Internet: www.r-stahl.com LEI Code: 5299001GNOTPZ0J9QN67

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