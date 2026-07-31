EQS-AFR: Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

31.07.2026 / 08:46 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Raiffeisen Bank International AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/de/2026-07-31%20Q2%20Bericht%20RBI.pdf.coredownload.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/2026-07-31%20Q2%20Report%20RBI.pdf.coredownload.pdf

31.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Internet:https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
LEI Code:9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
Ende der MitteilungEQS News-Service

2375110 31.07.2026 CET/CEST

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