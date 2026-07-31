EQS-AFR: Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
31.07.2026 / 08:46 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Raiffeisen Bank International AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/de/2026-07-31%20Q2%20Bericht%20RBI.pdf.coredownload.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/2026-07-31%20Q2%20Report%20RBI.pdf.coredownload.pdf
31.07.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2375110 31.07.2026 CET/CEST