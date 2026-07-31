EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.07.2026 / 09:59 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bjørn
|Nachname(n):
|Gulden
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|adidas AG
b) LEI
|549300JSX0Z4CW0V5023
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1EWWW0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|158,70 EUR
|33.961,80 EUR
|158,75 EUR
|46.831,25 EUR
|158,80 EUR
|62.090,80 EUR
|158,85 EUR
|48.290,40 EUR
|158,90 EUR
|46.081,00 EUR
|158,95 EUR
|42.757,55 EUR
|159,00 EUR
|88.722,00 EUR
|159,05 EUR
|76.025,90 EUR
|159,10 EUR
|34.365,60 EUR
|159,15 EUR
|29.442,75 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|158,93 EUR
|508.569,05 EUR
e) Datum des Geschäfts
|31.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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