EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Beendigung der zwei Derivatetransaktionen und damit der zwei Terminverkäufe von insgesamt 350.000 Aktien an der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) ...

Beendigung der zwei Derivatetransaktionen und damit der zwei Terminverkäufe von insgesamt 350.000 Aktien an der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) und der zwei Call Spreads über insgesamt 350.000 Call-Optionen mit einem Optionsverhältnis von 1:1 bezogen auf Aktien der Nagarro SE, jeweils gegen Nettobarausgleichszahlung durch Lantano Beteiligungen GmbH an die Bank