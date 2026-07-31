EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Beendigung der zwei Derivatetransaktionen und damit der zwei Terminverkäufe von insgesamt 350.000 Aktien an der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.07.2026 / 16:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Carl Georg
Nachname(n): Dürschmidt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nagarro SE

b) LEI
9845008396BA67DA9B37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
Beschreibung: Zwei Derivatetransaktionen aus Terminverkäufen von insg. 350.000 Nagarro-Aktien und Call Spreads über insg. 350.000 Call-Optionen mit Optionsverh. von 1:1 bezogen auf Nagarro-Aktien

b) Art des Geschäfts
Beendigung der zwei Derivatetransaktionen und damit der zwei Terminverkäufe von insgesamt 350.000 Aktien an der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) und der zwei Call Spreads über insgesamt 350.000 Call-Optionen mit einem Optionsverhältnis von 1:1 bezogen auf Aktien der Nagarro SE, jeweils gegen Nettobarausgleichszahlung durch Lantano Beteiligungen GmbH an die Bank

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
72,2817 EUR 14.456.340,00 EUR
71,1015 EUR 10.665.222,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
71,69 EUR 25.091.500,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com
LEI Code: 9845008396BA67DA9B37

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