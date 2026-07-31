EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Beendigung der zwei Derivatetransaktionen und damit der zwei Terminverkäufe von insgesamt 350.000 Aktien an der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) ...
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.07.2026 / 16:51 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Lantano Beteiligungen GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Carl Georg
|Nachname(n):
|Dürschmidt
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Nagarro SE
b) LEI
|9845008396BA67DA9B37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|Beschreibung:
|Zwei Derivatetransaktionen aus Terminverkäufen von insg. 350.000 Nagarro-Aktien und Call Spreads über insg. 350.000 Call-Optionen mit Optionsverh. von 1:1 bezogen auf Nagarro-Aktien
b) Art des Geschäfts
|Beendigung der zwei Derivatetransaktionen und damit der zwei Terminverkäufe von insgesamt 350.000 Aktien an der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) und der zwei Call Spreads über insgesamt 350.000 Call-Optionen mit einem Optionsverhältnis von 1:1 bezogen auf Aktien der Nagarro SE, jeweils gegen Nettobarausgleichszahlung durch Lantano Beteiligungen GmbH an die Bank
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|72,2817 EUR
|14.456.340,00 EUR
|71,1015 EUR
|10.665.222,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|71,69 EUR
|25.091.500,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|LEI Code:
|9845008396BA67DA9B37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106238 31.07.2026 CET/CEST
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