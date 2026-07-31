EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: Martin Schmitt, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.07.2026 / 13:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Martin
Nachname(n):Schmitt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SM Wirtschaftsberatungs AG

b) LEI

529900BQREX03QDSFT72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1RFMZ1

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,38 EUR4.958,16 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,3800 EUR4.958,1600 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA - FREIVERKEHR
MIC:XFRA

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet:www.smw-ag.de
LEI Code:529900BQREX03QDSFT72
Ende der MitteilungEQS News-Service

106234 31.07.2026 CET/CEST

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