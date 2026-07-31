EQS-HV: Artemed SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.08.2026 in Bahnhoftstraße 7, 82327 Tutzing, Bundesrepublik Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Artemed SE Tutzing Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der Artemed SE am Montag, den 31. August 2026, um 10:00 Uhr im 3. Obergeschoss der Räumlichkeiten der Artemed SE, Bahnhofstraße 7, 82327 Tutzing, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Artemed SE ein. Es handelt sich um eine Präsenzversammlung; eine elektronische Teilnahme ist nicht vorgesehen. Die Einladung wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht. I. Tagesordnung 1. TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2025, des Lageberichts, des Konzernlageberichts und des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 2. TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Geschäftsführenden Direktoriums für das Geschäftsjahr 2025 4. TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 5. TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 II. Weitere Angaben zur Einberufung 1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 10.000.000 EUR. Es ist eingeteilt in 10.000.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit 10.000.000. 2. Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß der Satzung der Gesellschaft alle Aktionäre berechtigt. Alle Aktionäre werden gebeten, ihre Teilnahme an der Hauptversammlung bis spätestens bis zum Ablauf des Montags, 24.08.2026 (24:00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse mitzuteilen: Artemed SE ∙ Bahnhofstraße 7 ∙ 82327 Tutzing

oder elektronisch unter diana.maier@artemed.de 3. Verfahren bei Stimmabgabe durch Bevollmächtigte Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen anderen Aktionär, Verwaltungsratsmitglieder, zur Verschwiegenheit verpflichtete Angehörige rechts-, steuer- oder wirtschaftsberatender Berufe oder, soweit der Aktionär keine natürliche Person ist, durch einen Angestellten des Aktionärs ausüben lassen. Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedarf der Schriftform (§126 BGB), wobei eine Erteilung per Telefax oder E-Mail ausreichend sind. Bestehen Zweifel an der Bevollmächtigung, kann die Gesellschaft einen Nachweis verlangen, der in schriftlicher Form zu erbringen ist. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 4. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 07.08.2026 (24:00 Uhr MESZ) zugegangen sein. Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Adresse: Artemed SE ∙ Bahnhofstraße 7 ∙ 82327 Tutzing

oder elektronisch unter diana.maier@artemed.de Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor Zugang des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 5. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs.1, 127 AktG Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG nebst Begründung und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung

zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 17.08.2026 (24:00 Uhr MESZ) unter der Adresse Artemed SE ∙ Bahnhofstraße 7 ∙ 82327 Tutzing

oder elektronisch unter diana.maier@artemed.de zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 6. Informationen zum Datenschutz Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten: Artemed SE ∙ Bahnhofstraße 7 ∙ 82327 Tutzing

oder elektronisch unter diana.maier@artemed.de Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister. Diese Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu 3 Jahre (aber nicht weniger als 2 Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. Für Aktionäre und Aktionärsvertreter gelten die aus Art. 15-21 DSGVO (Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie die Rechte auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit). Im Zusammenhang mit der Löschung von personenbezogenen Daten verweisen wir auf die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und den Art. 17 Abs. 3 der DSGVO. Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an: datenschutz@artemed.de Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsvertreter das Recht, Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzulegen. Tutzing, im Juli 2026 Artemed SE Der Verwaltungsrat