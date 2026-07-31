EQS-News: Baader Bank beteiligt sich an Krypto-Provider Hyphe

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Baader Bank beteiligt sich an Krypto-Provider Hyphe



31.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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Baader Bank beteiligt sich an Krypto-Provider Hyphe

Die Baader Bank baut ihr strategisches Angebot im Handel mit digitalen Assets und Krypto-Produkten aus und beteiligt sich mit 9,9 % an ihrem Krypto-Geschäftspartner Hyphe.

Die Transaktion beinhaltet die Beteiligung an der Muttergesellschaft, der niederländischen B4C Markets B.V. Die Gesellschaft hält sämtliche Geschäftsanteile an der Hyphe Markets GmbH („Hyphe“) mit Sitz in München, Deutschland. Hyphe ist gemäß dem deutschen Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) zugelassen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Das Unternehmen ist auf den Handel mit digitalen Vermögenswerten (Kryptowährungen) und tokenisierten Wertpapieren spezialisiert.

Die Baader Bank und Hyphe arbeiten seit 2023 erfolgreich für das Krypto-Angebot der Baader Bank zusammen, einem 24/7-Trading-Angebot, das Anleger über ausgewählte Kooperationspartner von Baader Trading, der Handelsmarke der Baader Bank, nutzen.

„Hyphe ist als langjähriger Geschäftspartner im Krypto-Angebot der Baader Bank für diese strategische Geschäftsausweitung der ideale Partner“, so Oliver Riedel, CEO der Baader Bank.

Die Baader Bank agiert im Kryptohandel als Finanzkommissionär, wobei die Verwahrung der Kryptowerte durch einen zugelassenen Kryptoverwahrer (Tangany GmbH) erfolgt. Mit der Beteiligung verstärkt die Baader Bank ihren Fokus auf den Ausbau des bestehenden Krypto-Handelssetups.

Hyphe ist ein auf digitale Vermögenswerte spezialisiertes Fintech-Unternehmen aus München, das als Liquidity Provider und Market Maker für Kryptowährungen und tokenisierte Assets agiert – insbesondere für Banken, Broker und Vermögensverwalter in Europa.

„Wir freuen uns sehr, die Baader Bank AG als strategischen Investor bei Hyphe begrüßen zu dürfen. Uns verbindet die Überzeugung, dass Infrastrukturen für Krypto- und Digital Assets den Zugang von Anlegerinnen und Anlegern zu den Finanzmärkten nachhaltig prägen werden – heute ebenso wie in Zukunft.“, erläutert Dolf Diederichsen, CEO von Hyphe. Die Baader Bank und Hyphe planen, die Beziehung in Zukunft weiter zu intensivieren.

Die strategische Beteiligung an Hyphe ergänzt die Produktstrategie der Baader Bank, die auch die Beteiligung an Tangany GmbH, einem in München ansässigen Verwahrer für digitale Assets, ebenfalls mit 9,9 %, beinhaltet.

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T +49 89 5150 1044

Marlene.hartz@baaderbank.de



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Weitere Termine:

12.09.2026 Börsentag Düsseldorf

21.-24.09.2026 Baader Investment Conference

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank in den Geschäftsbereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.

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