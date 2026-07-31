EQS-News: BINECT AG: HAUPTVERSAMMLUNG 2026 – ALLE TAGESORDNUNGSPUNKTE MIT SEHR GROSSER MEHRHEIT GEBILLIGT

EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Verkauf

BINECT AG: HAUPTVERSAMMLUNG 2026 – ALLE TAGESORDNUNGSPUNKTE MIT SEHR GROSSER MEHRHEIT GEBILLIGT



31.07.2026 / 12:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verkauf von 100% der Anteile an der Binect GmbH an die hpc DUAL mit über 99% Zustimmung beschlossen.

Kapitalmaßnahmen und Mittelausschüttung an die Aktionäre ebenfalls mit über 99% Zustimmung beschlossen.

Dr. Dirk Rohweder als Aufsichtsratsmitglied für eine weitere Amtszeit wiedergewählt.

Entwicklung der Tochter Binect GmbH im ersten Halbjahr unter Plan; Geschäftsmodell Hybridpost unter Druck.

Weiterstadt, 31.07.2026.

Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Binect AG (ISIN: DE000A3H2135), die am 30. Juli 2026 wie in den vergangenen Jahren virtuell stattfand, haben die teilnehmenden Aktionäre allen Beschlussanträgen mit sehr großer Mehrheit zugestimmt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten können auf der IR-Website der Gesellschaft unter www.binect.com/hauptversammlung/hv-2026 eingesehen werden.

Vorstand und Aufsichtsräte der Gesellschaft wurden entlastet. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Dirk Rohweder, dessen Amtszeit mit Ablauf der gestrigen Hauptversammlung endete, wurde für eine weitere Amtszeit in das Gremium gewählt. Alle Beschlüsse zu den Organen wurden mit Mehrheiten von über 97% gefasst.

Die für die Gesellschaft wichtigsten Beschlussvorlagen zum Verkauf der Tochtergesellschaft Binect GmbH sowie zu den geplanten Kapitalmaßnahmen im Rahmen der geplanten Ausschüttung der Mittel an die Aktionäre erhielten Zustimmungen von deutlich über 99%. Die Aktionäre bestätigten hiermit sehr klar die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Maßnahmen.

Ziel ist es, die Mittel aus der Transaktion so zeitnah und vollständig wie möglich an alle Aktionäre auszuschütten. Der beschlossene Aktienrückkauf in zwei Schritten soll allen Aktionären gleichermaßen die Möglichkeit geben, ihre Aktien zu einem attraktiven Preis an die Gesellschaft zu verkaufen. In einem ersten Schritt werden alle Aktionäre das Angebot erhalten, 2/3 ihrer Aktien zu einem Preis von bis zu EUR 2,10 je Aktie an die Gesellschaft zu verkaufen. In einem zweiten Schritt, der nach der vollständigen Vereinnahmung der Mittel aus der Verkaufstransaktion, d.h. ab Juli 2028 vorgesehen ist, erhalten die Aktionäre ein Rückkaufangebot für das verbleibende Drittel ihrer Aktien, das nach derzeitiger Abschätzung bis zu EUR 1,80 pro Aktie betragen wird.

Neben dem beschlossenen Verkauf der Binect GmbH und den im Anschluss geplanten Kapitalmaßnahmen erläuterte Alleinvorstand Dr. Frank Wermeyer in seinem Bericht die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 sowie im ersten Halbjahr 2026. Das Warten auf die digitale Zustellung führt zu Zurückhaltung in allen Zielsegmenten und der preisliche Wettbewerb hat sich weiter verstärkt. Der Rückgang aus dem Geschäft mit der Deutschen Post AG kann in diesem Umfeld nicht vollständig kompensiert werden und belastet das Ergebnis der Tochter Binect GmbH. Kurz- und mittelfristig wird der Hybridpostmarkt weiter unter Druck stehen, so dass der Verkauf an einen strategischen Partner wie hpc DUAL folgerichtig ist.

Vorstand und Aufsichtsrat gehen wie kommuniziert weiterhin von einem Vollzug der Transaktion zum 1. September 2026 aus.

31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Binect AG Brunnenweg 17 64331 Weiterstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9067-0 Fax: +49 (0)6151 9067-295 E-Mail: investoren@binect.com Internet: www.binect.com ISIN: DE000A3H2135 WKN: A3H213 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate BSX LEI Code: 391200TRTWKYMYOFJB55 EQS News ID: 2375486

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2375486 31.07.2026 CET/CEST