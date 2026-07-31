EQS-News: Brillio wird zum „OpenAI Select Partner" ernannt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI in den Produktivbetrieb zu überführen

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Brillio wird zum „OpenAI Select Partner" ernannt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI in den Produktivbetrieb zu überführen



31.07.2026 / 11:10 CET/CEST

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Die Partnerschaft verbindet die KI-Fähigkeiten von OpenAI auf Frontier-Niveau mit Brillios Ansatz, bei dem die technische Umsetzung im Mittelpunkt steht, damit Unternehmen KI in großem Maßstab produktiv einsetzen können.

Unternehmens-KI ist in eine neue Phase eingetreten. Erfolg wird nicht mehr anhand von Pilotprojekten gemessen, sondern daran, wie wirksam Organisationen KI im gesamten Unternehmen produktiv einsetzen.

DALLAS, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Brillio, der Beschleuniger für Unternehmens-KI mit Schwerpunkt auf technischer Umsetzung, gab heute bekannt, zum „OpenAI Select Partner" im „OpenAI Partner Network" (Partnernetzwerk von OpenAI) ernannt worden zu sein.

OpenAI Select Partner

Das „OpenAI Partner Network" ist ein globales Programm, in dessen Rahmen Partner gemeinsam mit OpenAI KI-Lösungen entwickeln, verkaufen und bereitstellen. Es bringt Partner mit fundierter Branchenexpertise, Umsetzungskapazitäten und Kundenbeziehungen zusammen und stellt zugleich Ressourcen sowie Unterstützung bereit, damit Unternehmen KI-Technologien auf Frontier-Niveau einführen und in messbare Geschäftsergebnisse überführen können.

Als „OpenAI Select Partner" wird Brillio weiterhin mit OpenAI zusammenarbeiten, um Organisationen dabei zu unterstützen, KI-Lösungen verantwortungsvoll und wirksam zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren. Gemeinsam werden Brillio und OpenAI Unternehmen dabei unterstützen, die Experimentierphase hinter sich zu lassen, indem sie KI in Arbeitsabläufe, Anwendungen, Daten und Entscheidungsprozesse integrieren und so messbaren Mehrwert schaffen.

Brillio ist darauf ausgerichtet, die Lücke zwischen KI-Strategie und den Abläufen im Unternehmen zu schließen. Durch die Verbindung von Branchenkontext, technischem Fachwissen und Kompetenz bei der Umsetzung von KI unterstützt Brillio Unternehmen beim Aufbau von KI-Systemen, die verstehen, wie ihr Geschäft funktioniert. Als Partner mit Gesamtverantwortung unterstützt Brillio Unternehmen dabei, KI unternehmensweit zu orchestrieren, zu steuern und zu skalieren, wobei das Spektrum von Arbeitsabläufen und Ontologien über Anwendungen, Daten sowie Kontrollmechanismen bis hin zum laufenden Betrieb reicht.

Branchenübergreifend unterstützt Brillio Unternehmen dabei, KI mit branchenspezifischen Lösungen auf Basis von OpenAI in den Produktivbetrieb zu überführen, darunter GPT‑5.6 und ChatGPT Work. Die „Semantic Fabric"-Lösung unterstützt Unternehmen beim Aufbau sowie bei der Verwaltung unternehmensweiter Wissensgraphen und Ontologien, die der KI einen verlässlichen Unternehmenskontext liefern und dadurch die Genauigkeit von KI-Agenten, die semantische Suche sowie die intelligente Automatisierung verbessern. Die „Agentic SDLC"-Lösung setzt KI im gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus ein und unterstützt Unternehmen dabei, die Softwareentwicklung zu beschleunigen, die Produktivität zu steigern sowie die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.

„Die meisten Unternehmen haben keine Schwierigkeiten mehr mit ihrer KI-Strategie. Schwierigkeiten bereitet ihnen die Umsetzung", sagte Avantika Sharma, weltweite Leiterin der Bereiche Gesundheitswesen und Biowissenschaften sowie Bankwesen und Finanzdienstleistungen bei Brillio. „Die Herausforderung besteht darin, KI in die Systeme, Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse zu integrieren, auf denen der Geschäftsbetrieb beruht, und dabei die Governance zu wahren sowie messbare Ergebnisse zu erzielen. Durch die Kombination der KI-Fähigkeiten von OpenAI auf Frontier-Niveau mit dem umfassenden technischen Fachwissen, der Branchenexpertise und den KI-Beschleunigern von Brillio können wir Unternehmen dabei unterstützen, von isolierten Pilotprojekten zum Produktiveinsatz von KI in großem Maßstab überzugehen."

Brillio unterstützt Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Einzelhandel und Konsumgüter sowie Kommunikation, Medien und Technologie. Mit Branchenexpertise, technischen Fachkräften, globalen Umsetzungskapazitäten sowie KI-Beschleunigern unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, KI in Kundenerlebnisse, Geschäftsabläufe, Softwareentwicklung und unternehmensweite Technologieumgebungen zu integrieren und zugleich die für eine verantwortungsvolle Skalierung erforderliche Governance, Sicherheit sowie betriebliche Disziplin zu wahren.

Mit Blick auf die Zukunft plant Brillio, die Zusammenarbeit mit OpenAI durch die Entwicklung innovativer Lösungen, branchenspezifische Angebote, Personalentwicklung sowie Vermarktungsinitiativen zu vertiefen, die Kunden dabei unterstützen, KI im Kontext ihres Geschäfts zu nutzen und konkrete Ergebnisse zu erzielen.

Informationen zu Brillio

Brillio ist der Beschleuniger für Unternehmens-KI und unterstützt Fortune-1000-Unternehmen dabei, ihre KI-Ambitionen schneller in unternehmensweite Wirkung umzusetzen. Unsere KI-Beschleunigerplattform Agentic Data and Application Management (ADAM) bildet die Grundlage – Brillio zählt zu den am schnellsten wachsenden Anbietern digitaler Technologiedienstleistungen und treibt die Transformation in fünf Kernbereichen voran: geschäftsgetriebene Transformation, Transformation des Kundenerlebnisses, KI- und Daten-Engineering, Digital Engineering sowie Infrastruktur-Engineering.

Mit 14 Standorten in Nordamerika, Europa und Asien sowie einem Team aus mehr als 6000 Fachkräften mit ausgeprägter Kundenorientierung verbindet Brillio fundierte Branchenexpertise mit moderner Entwicklungskompetenz und Beschleunigerlösungen, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Von seinem Hauptsitz in Dallas, Texas, aus betreut Brillio Kunden weltweit und setzt konsequent auf Schnelligkeit, Skalierbarkeit sowie messbare Wirkung. Weitere Informationen finden Sie auf www.brillio.com.

Medienkontakt: E-Mail: media@brillio.com

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Cision

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