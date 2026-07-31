EQS-News: Deutsche EuroShop SE: Umwandlung in Europäische Gesellschaft erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche EuroShop SE: Umwandlung in Europäische Gesellschaft erfolgreich abgeschlossen



31.07.2026 / 18:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutsche EuroShop SE: Umwandlung in Europäische Gesellschaft erfolgreich abgeschlossen

Hamburg, 31. Juli 2026 - Die Umwandlung der Deutsche EuroShop AG in die Deutsche EuroShop SE (Societas Europaea, SE) wurde mit der heutigen Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg wirksam abgeschlossen.

Mit der neuen Rechtsform trägt die Gesellschaft ihrer europäischen Ausrichtung und ihrer langfristigen Unternehmensentwicklung Rechnung. Die Deutsche EuroShop investiert seit vielen Jahren erfolgreich in Shoppingcenter in mehreren europäischen Ländern und sieht in der Rechtsform der SE einen modernen und international anerkannten gesellschaftsrechtlichen Rahmen für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

"Die Umwandlung in eine SE ist eine konsequente Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Sie unterstreicht unser Selbstverständnis als europäisch und international ausgerichtetes Unternehmen und schafft einen zeitgemäßen Rahmen für unser angestrebtes Wachstum", sagte Hans-Peter Kneip, CEO der Deutsche EuroShop SE.

Die Umwandlung hat keine Auswirkungen auf das Geschäftsmodell, die Vermögenswerte oder die Börsennotierung der Gesellschaft. Auch für die Aktionärinnen und Aktionäre ergeben sich keine Änderungen ihrer Beteiligung oder ihrer Rechte. Die bisherigen Aktien der Deutsche EuroShop AG wurden kraft Gesetzes zu Aktien der Deutsche EuroShop SE.

Ebenso bleiben Sitz und Hauptverwaltung der Gesellschaft in Hamburg. Die bewährte Corporate-Governance-Struktur im dualistischen Leitungssystem mit Vorstand und Aufsichtsrat wird unverändert fortgeführt. Auch die personelle Besetzung der Unternehmensorgane bleibt bestehen.

Die Rechtsform der Europäischen Gesellschaft ist in Europa etabliert und wird von zahlreichen international tätigen börsennotierten Unternehmen genutzt. Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop sind überzeugt, dass die SE die internationale Ausrichtung des Unternehmens künftig noch besser widerspiegelt und gleichzeitig Kontinuität, Stabilität und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten gewährleistet.



Deutsche EuroShop – The Shopping Center Company

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige börsennotierte Gesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.

31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche EuroShop AG Heegbarg 36 22391 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 413 579-0 Fax: +49 (0)40 413 579-29 E-Mail: ir@deutsche-euroshop.de Internet: www.deutsche-euroshop.de ISIN: DE0007480204 WKN: 748020 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900Y9QTEFHFEKQ736 EQS News ID: 2375752

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2375752 31.07.2026 CET/CEST