EQS-News: LAIQON informiert über ein Tagesordnungsergänzungsverlangen zur Wahl von Michael Strafuss in den Aufsichtsrat

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LAIQON informiert über ein Tagesordnungsergänzungsverlangen zur Wahl von Michael Strafuss in den Aufsichtsrat



31.07.2026 / 15:53 CET/CEST

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LAIQON informiert über ein Tagesordnungsergänzungsverlangen zur Wahl von Michael Strafuss in den Aufsichtsrat

Hamburg, 31. Juli 2026

Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29) informiert darüber, dass ihr Vorstand von der Aktionärin DEWB Effecten GmbH ein Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG zur ordentlichen Hauptversammlung am 27. August 2026 erhalten hat. Gegenstand des Verlangens ist die Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Mitglieds in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Hintergrund ist die mit Corporate News vom 20. Juli 2026 bekanntgemachte Mandatsniederlegung von Herrn Jörg Ohlsen als Mitglied des Aufsichtsrats der LAIQON AG mit Wirkung zum Ablauf des 31. August 2026.

Die Aktionärin DEWB Effecten GmbH schlägt mit ihrem Tagesordnungsergänzungsverlangen die Wahl von Herrn Michael Strafuss, Diplom-Bankbetriebswirt, wohnhaft in Frankfurt am Main, als Nachfolger von Herrn Jörg Ohlsen vor.

Michael Strafuss verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung im Investment Banking, in Kapitalmärkten und Unternehmensfinanzierungen.

Der Wahlvorschlag sieht eine Amtszeit mit Wirkung ab dem 1. September 2026 bis zur Beendigung der Hauptversammlung vor, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2027 beschließt.

Das Tagesordnungsergänzungsverlangen der DEWB Effecten GmbH sowie der Lebenslauf von Herrn Michael Strafuss sind auf der Internetseite der LAIQON AG unter https://laiqon.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/ abrufbar. Die Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 27. August 2026 wird zudem unverzüglich im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Herr Strafuss wird sich den Aktionärinnen und Aktionären auf der Hauptversammlung der LAIQON AG am Donnerstag, 27. August 2026, im Empire Riverside Hotel, Ballroom, Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg, persönlich vorstellen.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium-Wealth-Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 11,0 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv gemanagte sowie KI-gesteuerte Publikums- und Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht es der LAIQON-Gruppe, zentrale Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI-Mid-Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

Kontakt:

LAIQON AG

Hendrik Duncker

IR/PR

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com

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