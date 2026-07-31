EQS-News: MAX Automation SE: Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026

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MAX Automation SE: Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026



31.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



MAX Automation SE: Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026



Umsatz steigt insbesondere infolge margenstarker Projektanläufe und profitabler Folgeaufträge um 7,9 % auf 166,6 Mio. Euro (6M 2025: 154,4 Mio. Euro)

Operatives Ergebnis (EBITDA) auf 7,3 Mio. Euro verbessert (6M 2025: 3,9 Mio. Euro); EBITDA-Marge bei 4,4 % (6M 2025: 2,5 %)

Auftragseingang aufgrund des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds um 11,8 % auf 155,6 Mio. Euro rückläufig (6M 2025: 176,5 Mio. Euro)

Auftragsbestand infolge der verhaltenen Nachfrage auf 144,4 Mio. Euro zurückgegangen (31. Dezember 2025: 154,4 Mio. Euro); Book-to-Bill-Ratio bei 0,93 (6M 2025: 1,14)

Operativer Cashflow von -0,4 Mio. Euro (6M 2025: 2,3 Mio. Euro) geprägt durch projektbedingten Working-Capital-Aufbau

Prognose 2026 bestätigt: Umsatz von 320 Mio. Euro bis 370 Mio. Euro und EBITDA von 12 Mio. Euro bis 18 Mio. Euro erwartet; beide Kennzahlen aufgrund des weiterhin herausfordernden Marktumfelds voraussichtlich jeweils am unteren Ende der Prognosebandbreite

Hamburg, 31.Juli 2026 –Die MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat sich im ersten Halbjahr 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld robust entwickelt. Der Umsatz und das operative Ergebnis lagen über den Vorjahreswerten. Wesentlichen Anteil daran hatten margenstarke Projektanläufe sowie die Umsetzung profitabler Folgeaufträge. Der Auftragseingang entwickelte sich bei heterogener Segmententwicklung insgesamt rückläufig. Auch für den weiteren Jahresverlauf bleibt das geopolitische und makroökonomische Umfeld herausfordernd. Insbesondere die anhaltende Eskalation im Nahen Osten, Zollrisiken und der erhöhte Margendruck dämpfen weiterhin die Auftragsvergaben in einzelnen Absatzmärkten. Vor diesem Hintergrund erwartet die MAX Gruppe für den weiteren Jahresverlauf allenfalls eine schrittweise Belebung der Nachfrage und überprüft fortlaufend ihre Kosten- und Kapazitätsstrukturen. Die Gesellschaft geht unverändert davon aus, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 innerhalb der angegebenen Bandbreiten zu erreichen, hinsichtlich beider Kenngrößen (Umsatz und EBITDA) allerdings voraussichtlich jeweils am unteren Ende.



AUFTRAGSEINGANG RÜCKLÄUFIG – DIFFERENZIERTE SEGMENTENTWICKLUNG

Der Auftragseingang der MAX Gruppe verringerte sich im ersten Halbjahr 2026 um 11,8 % auf 155,6 Mio. Euro (6M 2025: 176,5 Mio. Euro). Nach einem auftragsstarken ersten Quartal, das insbesondere durch Folgeaufträge bei ELWEMA geprägt war, verlief das zweite Quartal mit geringerer Dynamik. Während ELWEMA und bdtronic im ersten Halbjahr durch größere Aufträge einen Auftragseingang auf Vorjahresniveau verzeichneten, blieb das Marktumfeld bei der Vecoplan Gruppe weiterhin herausfordernd. NSM + Jücker lag erwartungsgemäß unter dem starken Vorjahresniveau. Bei AIM Micro zeigte sich hingegen eine spürbare Marktbelebung. Der Auftragsbestand der MAX Gruppe verringerte sich zum 30. Juni 2026 insgesamt um 6,5 % auf 144,4 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 154,4 Mio. Euro). Die Book-to-Bill-Ratio lag bei 0,93 (6M 2025: 1,14).



DEUTLICHE VERBESSERUNG DER OPERATIVEN ERTRAGSKRAFT

Die Umsatzerlöse der MAX Gruppe stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 7,9 % auf 166,6 Mio. Euro (6M 2025: 154,4 Mio. Euro). Wesentliche Impulse gingen vom hohen Auftragsbestand bei ELWEMA sowie vom kurzfristigen Anlauf neuer Projekte bei bdtronic aus. Auch AIM Micro und NSM + Jücker entwickelten sich umsatzseitig positiv. Demgegenüber verzeichnete die Vecoplan Gruppe aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage in wesentlichen Absatzmärkten einen Umsatzrückgang. Das operative Ergebnis der MAX Gruppe vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 87,1 % auf 7,3 Mio. Euro (6M 2025: 3,9 Mio. Euro) bei einer EBITDA-Marge von 4,4 % (6M 2025: 2,5 %). Die operative Ertragsverbesserung setzte sich dabei auch im Verlauf des zweiten Quartals fort. Wesentliche Beiträge zur Ergebnisverbesserung leisteten ELWEMA durch die Umsetzung margenstarker Folgeaufträge, bdtronic durch den Anlauf neuer Projekte sowie NSM + Jücker durch den Anlauf margenstarker Projekte. Auch AIM Micro entwickelte sich aufgrund veränderter Projektstrukturen ergebnisseitig positiv. Belastend wirkte sich dagegen die Entwicklung der Vecoplan Gruppe aus, die durch eine geringere Auslastung sowie Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit der Anpassung der Organisations- und Kostenstrukturen geprägt war. Weitere Einmalaufwendungen aus Strukturanpassungen bei bdtronic wirkten sich ebenfalls ergebnismindernd aus.



WORKING-CAPITAL-AUFBAU PRÄGT CASHFLOW UND BILANZ

Der operative Cashflow der MAX Gruppe belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf einen Mittelabfluss von 0,4 Mio. Euro (6M 2025: Mittelzufluss von 2,3 Mio. Euro) und war insbesondere durch den projektbedingten Aufbau des Working Capitals geprägt. Maßgeblich hierfür waren Projektanläufe in den Segmenten bdtronic, NSM + Jücker und ELWEMA. Das Working Capital erhöhte sich entsprechend zum 30. Juni 2026 auf 79,4 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 73,7 Mio. Euro). Der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf einen Mittelabfluss von 2,9 Mio. Euro (6M 2025: Mittelabfluss von 0,4 Mio. Euro). Der Vorjahreszeitraum war durch Einzahlungen aus der Veräußerung eines Gebäudes positiv beeinflusst. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit resultierte im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme des Konsortialkredits in einem Mittelzufluss von 3,1 Mio. Euro (6M 2025: Mittelabfluss von 4,7 Mio. Euro). Der Finanzmittelbestand gemäß Bilanz belief sich zum 30. Juni 2026 auf 12,2 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 12,8 Mio. Euro). Die Nettoverschuldung inklusive Leasingverbindlichkeiten erhöhte sich insbesondere infolge des gestiegenen Working Capitals auf 40,1 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 31,5 Mio. Euro). Ohne Leasingverbindlichkeiten betrug die Nettoverschuldung 24,6 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 16,5 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 54,3 % (31. Dezember 2025: 57,0 %).



PROGNOSE 2026 BESTÄTIGT – UMSATZ UND EBITDA VORAUSSICHTLICH AM UNTEREN ENDE DER BANDBREITEN

Die MAX Automation SE erwartet weiterhin, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unter der Voraussetzung, dass sich die aktuellen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verändern, innerhalb der angegebenen Bandbreiten zu erreichen. Erwartet werden ein Umsatz zwischen 320 Mio. Euro und 370 Mio. Euro sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro. Aufgrund des weiterhin herausfordernden Marktumfelds und der damit verbundenen verhaltenen Nachfrageentwicklung erwartet die Gesellschaft hinsichtlich beider Kenngrößen derzeit eine Entwicklung am unteren Ende der jeweiligen Prognosebandbreite.



KENNZAHLEN DER GRUPPE IM ÜBERBLICK

in Mio. EUR 6M 2026 6M 2025 Veränderung in % Auftragseingang 155,6 176,5 -11,8 Auftragsbestand* 144,4 154,4 -6,5 Working Capital* 79,4 73,7 7,8 Umsatz 166,6 154,4 7,9 EBITDA 7,3 3,9 87,1

* Stichtagsvergleich 30. Juni 2026 zu 31. Dezember 2025



KENNZAHLEN DER SEGMENTE IM ÜBERBLICK

in Mio. EUR 6M 2026 6M 2025 Veränderung in % bdtronic Gruppe Auftragseingang 33,5 32,9 2,1 Auftragsbestand* 21,0 28,0 -25,0 Umsatz 40,7 31,4 29,5 EBITDA 2,0 -1,3 n/a Vecoplan Gruppe Auftragseingang 68,9 78,3 -12,0 Auftragsbestand* 51,1 49,3 3,8 Umsatz 67,4 74,5 -9,6 EBITDA -0,6 4,6 n/a AIM Micro Auftragseingang 6,2 2,9 n/a Auftragsbestand* 6,9 3,9 79,6 Umsatz 3,2 2,3 39,4 EBITDA 1,2 0,4 n/a NSM + Jücker Auftragseingang 11,2 24,5 -54,3 Auftragsbestand* 18,9 30,4 -37,8 Umsatz 22,7 20,0 13,5 EBITDA 1,9 1,4 37,8 ELWEMA Auftragseingang 35,8 37,9 -5,6 Auftragsbestand* 46,5 42,8 8,4 Umsatz 32,2 25,8 25,1 EBITDA 5,4 3,1 73,9 Sonstige Auftragseingang 0,0 0,0 n/a Auftragsbestand* 0,0 0,0 n/a Umsatz 0,3 0,3 0,0 EBITDA 0,0 0,3 n/a

* Stichtagsvergleich 30. Juni 2026 zu 31. Dezember 2025



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ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE

Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling-, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Die MAX Automation SE notiert im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A2DA588).

www.maxautomation.com

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